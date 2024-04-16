Yoksulluk sınırı bir yılda 24 bin TL arttı

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Mart 2024” açıklandı.

Asgari ücretin 17 bin lira olduğu Türkiye’de rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mart ayında 16 bin 646 lirayı buldu. BİSAM bu harcama tutarının sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğunu belirterek, dört kişilik ailenin yoksulluk sınırının ise 57 bin 578 liraya yükseldiğini duyurdu. BİSAM’ın 2023 yılı Mart raporunda ise dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 9 bin 752, yoksulluk sınırı ise 33 bin 754 lira olarak açıklanmıştı. Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, sağlık, eğitim gibi harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 2024 Mart ayında en az 26 bin 517 lira olarak hesaplandı.

Haber Merkezi