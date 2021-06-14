Yolsuzluk algısında da dibe vurduk

Türkiye, yolsuzluk algısında Burkino Faso ve Trinidad Tobago’nun arkasında olurken, Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan ‘şeffaflık’ uyarısı yaptı.

Özarslan’ın verdiği bilgilere göre 20 yıldır sırası hızla düşen Türkiye, son 8 yılda en çok gerileyen 5 ülkeden biri. Türkiye, yolsuzluk algısında Burkino Faso ve Trinidad Tobago’nun arkasında. Son dönemde kamu ihalelerinin şeffaflığına dair şüpheleri güçlendiren iddialar havada kalıp, kamu vicdanını rahatlatacak soruşturmalara imza atılmazken, Türkiye Yolsuzluk Algı Endeksi’nde hızla geriliyor. Özarslan, pandemi dönemi ihalelerde yaşananların bundan sonraki süreçte de endekslere negatif yansıyacağını belirterek “Türkiye gibi kamu ihale mevzuatı giderek zayıflatılan bir ülkede pandeminin yarattığı belirsizlikle ihalelerde şeffaflık ve rekabet ilkelerinin rafa kaldırılmasının kalıcı etkilerinin olması kaçınılmaz. Türkiye’de yolsuzluk iddialarının araştırılmaması, yargılanması, hatta bu konudaki iddiaları içeren haberlere erişim engeli getirmesi, haberi yapan gazetecilerin yargılaması gibi durumların Türkiye’nin endekslerdeki yerine olumsuz yansımaları olacaktır” vurgusunu yaptı.

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