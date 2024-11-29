Yolsuzluklar çocukları aç bırakıyor

BÜYÜK PROJELERDEKİ YOLSUZLUK VE SOYGUNLAR MİLYAR DOLARLARI BULURKEN, ÇOK SAYIDA ÇOCUK YETERLİ GIDAYA ERİŞEMİYOR.

Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Çocuklar et, balık, tavuk yemiyor, protein alamıyor. Bunun temelsebebi bu iktidarın yaptığı yolsuzluklardır” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Samsun Milletvekili Erhan Usta, şunları söyledi: “Yoksulluk bu kadar fazla olup bütçe de daralınca bunun birtakım yansımaları oluyor. Aile diyorsunuz bunun için önce gençlerimizin evlenmesi gerekiyor. Kaba evlenme hızına bakıyorsunuz çok keskin düşüşler var. Bunun için bir ülkenin ancak çok sistemli bir politika uygulaması lazım. Bilmediğimiz bir şey mi uyguluyorsunuz yoksa ekonomiyi kötü yönetmenizden mi kaynaklanıyor? Evlenmenin maliyeti salon düğünlerinde yüzde 69, kır düğünlerinde yüzde 62 artmış. Hiç kimsenin geliri böyle artmadı.”

“Bütçenizin üçte birini kaybetmişsiniz”

Usta, “Nüfusumuz genç fakat çocukların durumuna bakıyorsunuz çocuk yoksulluğu oranı OECD’de yüzde 12 bizde 22,6. Bu çok ciddi bir oran. Geleceğimiz bu çocuklar, bütçeye bakıyoruz bütçe düşmüş. TÜİK’in araştırması var; ekmek ve makarna gibi tahıl içeren gıda tüketen çocukların oranı yüzde 62,4. Çocuklar et, balık, tavuk yemiyor, protein alamıyor. Bunun temel sebebi bu iktidarın yaptığı yolsuzluklardır. Çok net. Osmangazi projesinde 10 milyar dolar soygun yapılmış. Bir projede 10 milyar dolar çalınırsa elbette ki çocuk yoksulluğu da böyle fazla olur. Bu kadar sıkıntı varken, ‘bana bütçe verin’ demeniz lazımdı. Başka yerden kesin bana verin demeniz lazımdı. Siz bütçenizin üçte birini kaybetmişsiniz” dedi.

Ankara - Anka

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Bakandan fakirliğe övgü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesi görüşmelerinde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıkladığı veriler, ülkede giderek derinleşen yoksulluğu gözler önüne serdi. Bakanlığın verilerine göre, 2024 yılında 4,9 milyon hane sosyal yardım aldı. Bakanlığın hesabına göre, sosyal yardım alan kişi sayısı ise 20 milyona dayandı. BirGün’ün haberine göre, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiği 2018 yılında 3 milyon 494 bin 931 olan sosyal yardımlardan yararlandırılan hane sayısının, 2024 itibarıyla 4 milyon 900 bin haneye ulaşması dikkati çekti. Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısındaki çarpıcı artış da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe verilerine yansıdı. Ailesi tarafından bakılamadığı için “Sosyal ve Ekonomik Destek” programı kapsamına alınan çocuk sayısının 2025 yılında 220 bine ulaşması öngörüldü.

Haber Merkezi