"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

Yolsuzluklar çocukları aç bırakıyor

29 Kasım 2024, Cuma 01:42
BÜYÜK PROJELERDEKİ YOLSUZLUK VE SOYGUNLAR MİLYAR DOLARLARI BULURKEN, ÇOK SAYIDA ÇOCUK YETERLİ GIDAYA ERİŞEMİYOR.

Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Çocuklar et, balık, tavuk yemiyor, protein alamıyor. Bunun temelsebebi bu iktidarın yaptığı yolsuzluklardır” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Samsun Milletvekili Erhan Usta, şunları söyledi: “Yoksulluk bu kadar fazla olup bütçe de daralınca bunun birtakım yansımaları oluyor. Aile diyorsunuz bunun için önce gençlerimizin evlenmesi gerekiyor. Kaba evlenme hızına bakıyorsunuz çok keskin düşüşler var. Bunun için bir ülkenin ancak çok sistemli bir politika uygulaması lazım. Bilmediğimiz bir şey mi uyguluyorsunuz yoksa ekonomiyi kötü yönetmenizden mi kaynaklanıyor? Evlenmenin maliyeti salon düğünlerinde yüzde 69, kır düğünlerinde yüzde 62 artmış. Hiç kimsenin geliri böyle artmadı.”

“Bütçenizin üçte birini kaybetmişsiniz”

Usta, “Nüfusumuz genç fakat çocukların durumuna bakıyorsunuz çocuk yoksulluğu oranı OECD’de yüzde 12 bizde 22,6. Bu çok ciddi bir oran. Geleceğimiz bu çocuklar, bütçeye bakıyoruz bütçe düşmüş. TÜİK’in araştırması var; ekmek ve makarna gibi tahıl içeren gıda tüketen çocukların oranı yüzde 62,4. Çocuklar et, balık, tavuk yemiyor, protein alamıyor. Bunun temel sebebi bu iktidarın yaptığı yolsuzluklardır. Çok net. Osmangazi projesinde 10 milyar dolar soygun yapılmış. Bir projede 10 milyar dolar çalınırsa elbette ki çocuk yoksulluğu da böyle fazla olur. Bu kadar sıkıntı varken, ‘bana bütçe verin’ demeniz lazımdı. Başka yerden kesin bana verin demeniz lazımdı. Siz bütçenizin üçte birini kaybetmişsiniz” dedi.

Ankara - Anka

***

Bakandan fakirliğe övgü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesi görüşmelerinde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıkladığı veriler, ülkede giderek derinleşen yoksulluğu gözler önüne serdi. Bakanlığın verilerine göre, 2024 yılında 4,9 milyon hane sosyal yardım aldı. Bakanlığın hesabına göre, sosyal yardım alan kişi sayısı ise 20 milyona dayandı. BirGün’ün haberine göre, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiği 2018 yılında 3 milyon 494 bin 931 olan sosyal yardımlardan yararlandırılan hane sayısının, 2024 itibarıyla 4 milyon 900 bin haneye ulaşması dikkati çekti. Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısındaki çarpıcı artış da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe verilerine yansıdı. Ailesi tarafından bakılamadığı için “Sosyal ve Ekonomik Destek” programı kapsamına alınan çocuk sayısının 2025 yılında 220 bine ulaşması öngörüldü.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 702
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de hayatı yok etmek istiyorlar!

    İsrail ile ticareti kes, gemileri durdur

    Gazze hâlâ büyük bir zulüm altında! - Müslümanlar ve Hristiyanlar ekmeği bölüşerek mücadele ediyor!

    Samimi isen kumarın fişini çek

    Günlük yürüyüş ömrün uzamasına vesile oluyor

    Emekliler Ankara’ya ulaştı

    Sosyal medya platformları çocukları korumalı

    Sosyal medya hastalıkları: e-hastalıklar

    İktidara dokunulduğunda basın hürriyeti bitiyor

    Güngören'de çöken binanın enkazında kalan işçiye henüz ulaşılamadı

    İdlib ve çevresindeki gelişmelerle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    Meteoroloji: "Azot dioksit gazı" uyarısı yapmadık

    Gürcistan'da tansiyon düşmüyor

    Yıl sonu 'indirim'lerine dikkat!

    Halep'in büyük bölümü Esed rejimi karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi

    İktidarın demokrasiyle, hukukla işi yok

    Avustralya’da çocuklara sosyal medya yasağı yasallaştı

    7 gençten 1’i ruh sağlığı sorunu yaşıyor

    Suçlu çocuklar da mağdur

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Türkmenoğlu Ağabey, Yeni Asya için ne dedi?
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Cemaat ve hükûmet çarpıştığında-2
    Genel

    Samimi isen kumarın fişini çek
    İbrahim Aktaşcı

    Kara çadır is mi tutar?
    Faruk ÇAKIR

    Gazze’deki ‘ah’lar arşa yükseldi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Düveler doğum yaptıktan sonra
    M. Ali KAYA

    Hukuk devleti
    Risale-i Nur'dan

    Mustafa Sungur: Risale-i Nur, Kur’ân sırlarını ders veriyor
    H. Muharrem OKUR

    İki hatıra

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.