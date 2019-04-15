YSK'dan yeni Maltepe kararı

YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek. Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi de verildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'un Maltepe ilçesindeki oy sayımının durmasına ilişkin yaptığı itirazda kararını verdi. YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kurul, Maltepe'de şu ana kadar yapılan sayımların geçerli olmasına karar verdi. KALAN SANDIKLAR SAYILACAK YSK'nın aldığı kararla birlikte Maltepe'de 500 sandığın yeniden sayılma kararı durduruldu. Sayım işleminin devam ettiği Maltepe'de 140 sandık kaldı. YENİ SAYIM KURULU OLUŞTURMA YETKİSİ Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi de verildi. CHP İTİRAZ ETMİŞTİ CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti. Dilekçede, ilçe seçim kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi ve terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararının hukuken yanlış olduğu belirtilmişti. Seçim sonrası alınan yeniden sayım kararlarına karşı CHP'nin yaptığı itirazın, YSK tarafından "Sayımların başlamış olması ve sayım başlayan yerlerde maddi gerçekliğin ortaya çıkıyor olması" nedeniyle reddedildiği hatırlatılan dilekçede, YSK'nin ayrıca, "Sayımların bir an önce tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınması"nı ilçe seçim kurulundan istediği kaydedilmişti. NTV

Okunma Sayısı: 1668

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.