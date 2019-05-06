YSK İstanbul için toplandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin AK Parti'nin yaptığı olağanüstü itirazı görüşmek üzere toplandı.

YSK, Sadi Güven başkanlığında, saat 14.30'da toplandı. Toplantıda AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz görüşülecek. Kurul, 23 Nisan'da verdiği ara kararında, İstanbul ilçe seçim kurullarından AK Parti'nin itiraz dilekçesinde yer alan iddiaların araştırılmasını istemişti. İlçe seçim kurullarından YSK'ya gelen bilgi ve belgeler toplantıda okunacak, siyasi parti temsilcileri, kurula sunulan bilgi ve belgeler hakkında değerlendirmelerde bulunacak. DHA

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