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11 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Yurt genelinde bir kapsamlı denetim daha

10 Ağustos 2020, Pazartesi 23:29
İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre il ve ilçelerdeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak.

Bakanlıkça 81 il valiliğine gönderilen genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Bu çerçevede farklı tarihlerde illere gönderilen genelgelerle, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi doğrultusunda hazırlanan formlar kullanılarak, süreklilik taşıyacak şekilde denetimler yapılması hususunda valiliklerin talimatlandırıldığı ifade edildi. 

Yarın genel denetimler gerçekleştirilecek

Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığının belirtildiği genelgede, ülke genelinde yapılacak denetimlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy ve mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından 'Sağlık için, hepimiz için' mottosu ile yarın yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirilecek. 

Bu denetimler, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park ve piknik alanları, lunapark ve tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanacak."

Etkin denetim yapılacak

Koranavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlerle belirlenen kurallar noktasında, gerek işletme sahiplerinin ve hizmet sağlayıcıların, gerekse vatandaşların bilinçlendirilmeleri ve tedbirler ile kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla denetimlerin kesintisiz ve süreklilik teşkil edecek şekilde gerçekleştirileceğinin altı çizildi.

Bu amaçla önümüzdeki 10 gün boyunca konu ve faaliyet alanı bazlı olacak şekilde (belirlenecek günlerde tüm lokanta ve restoranların denetlenmesi, diğer gün toplu ulaşım araçlarının kontrol edilmesi gibi) sahada etkin denetimin yapılacağı bildirildi.

Bir araya gelinen yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe denetimi

Genelgeye göre, denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (düğün, nişan, kına, sünnet düğünü, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek. 

Vatandaşların toplu olarak bir arada bulunmasına sebep olduğu için 16 Mart itibarıyla faaliyetleri durdurulan taziye evlerine ilişkin hem vatandaşların uyarılması hem de alınan bu önleme riayet edilip edilmediğinin denetlenmesi amacıyla bu konuda en doğru bilgi sahibi olan din görevlilerinin kolluk güçleri ile irtibatlandırılması sağlanacak. 

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek, bunun için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden azami ölçüde istifade edilecek. 

Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek. Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak.

AA

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