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Yurt genelinde "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingleri düzenlendi

14 Eylül 2019, Cumartesi 21:17
Yurdun çeşitli şehirlerinde sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingleri gerçekleştirildi.

Yurdun çeşitli şehirlerinde sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingleri gerçekleştirildi.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingi düzenlendi. Yenişehir Mahallesi saat kulesi önünde toplanan ve ellerinde Türk bayraklarıyla Genç Caddesi'nden yürüyerek mitingin yapıldığı meydana gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar terörü lanetledi. Yürüyüş sırasında 209 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıyan katılımcılar, teröre tepki gösterdi. 

'Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet'

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarının atıldığı mitingde konuşan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, son günlerde artan terör olayların kınamak, şehitlere sahip çıkmak, evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerine destek vermek üzere toplandıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ve Mardin'deki terör olaylarında şehit olanlar başta olmak üzere bütün şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirten Tan, hain ve alçakça eylemleri gerçekleştiren PKK terör örgütünü, destekçilerini ve siyasi uzantılarını nefretle kınadı. Tan, terör örgütünün Kulp ilçesinde sivil ve savunmasız insanları hedef alarak şehit ettiğini anımsatarak şöyle konuştu:

"Bu insanlarımız Kürt kökenli ve tek amaçları çalışarak ekmeğini kazanmaktı. Geçmişten beri binlerce Kürt ve Zaza kökenli sivil, savunmasız vatandaşımızı katlettiniz, şehit ettiniz. Dağlarımızda yaptığınız katliamların izleri hala mevcuttur. Üstelik bunu yaparken de sözde Kürtleri, Zazaları savunma adına yaptınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de Müslüman da değilsiniz. Siz hainsiniz, kalleşsiniz, alçaksınız. Siz birilerinin ellerini yakmamak için kullandığı maşadan ibaretsiniz."

"Kan ve terör ile hiçbir hak elde edilemez"

Terör örgütü PKK'nın uluslararası güçlerin taşeronu haline geldiğini ve Kürt halkı başta olmak üzere ülke bütünlüğüne zarar verdiğini anlatan Engin, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK bu bölgede okullar yaktı, öğretmenleri kaçırarak katletti. Hangi tarafından tutarsanız tutun tam bir faciayla karşı karşıyayız. Bugün artık küresel emperyalizmin, siyonizmin uşaklığını yaptığı tescillenmiş olan bu örgütün bu ülkeye, bu halka ve bizlere kesinlikle umut, hayır ve güzellik adına vaat edeceği hiçbir şeyi yoktur, hiçbir inandırıcılığı yoktur. Kan ve terör ile hiçbir hak elde edilemez."

AA

Etiketler: Türkiye, şehit, terör, PKK
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