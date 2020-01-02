Yüzde 50’si yerli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu.

Oktay, şunları kaydetti: “Ben sektörün içinden gelen biriyim. Ne Ford yüzde 100 yerlidir ne Toyota yüzde 100 yerlidir. Böyle bir şey yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla bizim ilk etapta yüzde 50 ve üzeri hedefimiz var. Savunma sanayisinde yola çıktığımız dönemi düşünün. ‘Zaten yüzde 15-20’lerdeyiz, mümkün değil’ falan deniyordu. Bugün yüzde 70’lerdeyiz. Şimdi burada yerlilik konusunda minimum yüzde 50, yüzde 51 ile başlıyoruz. Bambaşka bir şeyle başlıyoruz. Yani teknolojisi eskimiş, pazarı domine edilmiş, hareket etme şansının olmadığı bir alandan bahsetmiyoruz. Öyle bir zamanlamadan bahsediyoruz ki yüzde 100 elektrikli araçların piyasaya girdiği, piyasada bir boşluğun olduğu bir dönemden bahsediyoruz.

Bugün elektrikli araçların toplam otomotiv sektöründeki yeri yüzde 1’dir. 15 yıl sonrasında beklenti yüzde 40. Zamanlama öyle bir zamanlama ki şimdi girdiniz girdiniz, 5 yıl sonra girdiğinizde geçmiş olsun.”