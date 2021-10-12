Yüzde 53.2: Muhalefet kazanır

Yöneylem’in Eylül ayında 27 ilde yaptığı araştırmada “Bu pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye sorulduğunda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 26,8’i AKP’yi, yüzde 21,3’ü CHP’yi, yüzde 10,6’sı İYİ Parti’yi, yüzde 8,5’i HDP’yi ve yüzde 6,7’si MHP’yi destekleyeceğini ifade etti.

Yeni kurulan partilerden DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 1,2 seviyesinde. “Kendi oy verme davranışınız bir yana sizce önümüzdeki pazar milletvekilliği seçimleri yapılacak olsa Meclis’te çoğunluğu cumhur ittifakı mı, muhalefet partileri mi kazanır” şeklinde bir soru yöneltildiğinde seçmenlerin yüzde 53,2’sinin “Muhalefet partileri” cevabını verdiği görülüyor. “Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz” şeklinde bir soru yöneltildiğinde katılımcıların yüzde 56’sı “Erdoğan’a asla oy vermem” dedi.

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