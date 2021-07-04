"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

'Zamları geri çekin'

04 Temmuz 2021, Pazar
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Genel Başkanı Fuat Engin, tek kalemde ve fahiş oranda yapılan elektrik/doğal gaz zamlarının geri çekilmesini istedi.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Genel Başkanı Fuat Engin yaptığı yazılı açıklama da, “Tüketiciler olarak, maliyet artışları bahane edilerek yapılan tek kalemde yapılan ve oldu bittiye getirilen %15 oranındaki elektrik, son altı ayda % yüzde 18 oranındaki Doğal gaz  zamlarını kabul etmiyoruz!” dedi. Engin, tüketicilerin bahanelere değil desteğe ihtiyacı var diyerek, tek kalemde ve fahiş oranda yapılan elekt- rik ve doğal gaz zamlarının geri çekilmesini istedi. Engin “Elektriğe ve doğalgaza yapılan zamlar kabul edilemez, geri çekilmelidir” yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları bahane edilerek tarifelerde değişikliğe gidildiği belirtilerek yapılan insafsız zamla birlikte son kullanıcı olan tüketiciler 100 kw/s elektrik tüketimi için vergi ve fonlar dahil 91,56 TL ödeyecekler. Yapılan son zamla birlikte, elektrik fiyatları son 3,5 yılda yüzde 122 zam yapılmış oldu. Diğer yandan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayınlanan Temmuz ayı tarifesiyle de konut tüketimi için yüzde 12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış yapıldığı kamuoyuna duyurulmuştur. BOTAŞ’ın yayınladığı tarifeye göre, doğal gaz fiyatı Ocak ayından bu yana yedinci kez zam yapılmış ve son 6 ayda tüketicinin yaşamına yansıtılan zam oranı ise % 18 olmuştur. Şimdi ülkeye yönetenlere soruyoruz. Çalışanların, emeklilerin, asgarî ücretlilerin son üç yıllık maaş artış oranları ne kadardır. Söyleyelim enflasyon farklarını da katarsak sadece yaklaşık yüzde 30 civarındadır.” 

Zam furyası başlar

EPDK'nın ve BOTAŞ'ın 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanacağı belirtilen elektrik fiyatına ilişkin yapılan %15, doğalgaz fiyatına %18 (son 6 ay) oranındaki zamların açıklanması iğneden ipliğe yeni bir zam furyasının başlangıcı olup ardından tüketicinin ihtiyaçlarına yönelik birçok temel mal ve hizmeti kapsayacağını da ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Ayrıca, maaş artış oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon oranını etkilememesi için seçilen tarihin fahiş zamların yapılması açısından ne kadar manidar olduğunu ortaya koymuştur. Bu zamlar tüketicinin yazını da, kışını da cehenneme çevirmiştir. Zaten pandemi koşullarının meydana getirdiği ağır yükün altında her geçen gün daha da ezilen tüketiciler bu zamlarla artık belini doğrultamaz duruma gelmiştir. Haksız kazanç elde etmeye ve tüketicileri mağdur etmeye yönelik bu zamları şiddetle karşı çıkıyoruz. Bir kez daha haykırıyoruz zamları geri çekin!” denildi. 

Etiketler: zam
Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Zamları geri çekin'

    Saraya tasarruf yok, ek ödenek var

    Normalleşme sürecinde tedbirlere devam

    Din dersine engel hukuka aykırı

    Türkiye'de 4 bin 537 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Gazze’deki çocukların yüzde 91’i travma yaşadı

    İmran Han’dan tuhaf açıklamalar

    Aşırı sıcaklar endişelendiriyor

    3 milyar 160 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Yaz Kur’ân kursları çocuk sesleriyle şenlenecek

    Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 43 ölü

    İran'da salgında 5. dalga uyarısı

    Mehmet Aydın bu gece Türkiye'ye getirilecek

    Esnaf her şeye rağmen umutlu

    Normalleşme seyahat trafiğini arttırdı

    Pandemi çocuklarda takıntıları arttırdı

    ABD Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü boşalttı

    'Delta varyantı yaklaşık 100 ülkede tespit edildi'

    Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 8 sivil öldü

    Lübnan’da çocuklar aç yatıyor

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AİHM, AYM kararları da söke söke mi?
    Genel

    'Zamları geri çekin'
    Ahmet BATTAL

    Demedim mi, demedim mi?
    Faruk ÇAKIR

    Merhum Mümine Güneş’in duâsı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tesanüd dersleri
    Misbah ERATİLLA

    Tokat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Rifat OKYAY

    Bursa-Yıldırım Balaban yolunda neler oluyor?
    Risale-i Nur'dan

    Günahlar mevcudatı neden kızdırıyor?
    Adnan NACİR

    Liyakademi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.