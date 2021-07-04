'Zamları geri çekin'

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Genel Başkanı Fuat Engin, tek kalemde ve fahiş oranda yapılan elektrik/doğal gaz zamlarının geri çekilmesini istedi.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Genel Başkanı Fuat Engin yaptığı yazılı açıklama da, “Tüketiciler olarak, maliyet artışları bahane edilerek yapılan tek kalemde yapılan ve oldu bittiye getirilen %15 oranındaki elektrik, son altı ayda % yüzde 18 oranındaki Doğal gaz zamlarını kabul etmiyoruz!” dedi. Engin, tüketicilerin bahanelere değil desteğe ihtiyacı var diyerek, tek kalemde ve fahiş oranda yapılan elekt- rik ve doğal gaz zamlarının geri çekilmesini istedi. Engin “Elektriğe ve doğalgaza yapılan zamlar kabul edilemez, geri çekilmelidir” yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları bahane edilerek tarifelerde değişikliğe gidildiği belirtilerek yapılan insafsız zamla birlikte son kullanıcı olan tüketiciler 100 kw/s elektrik tüketimi için vergi ve fonlar dahil 91,56 TL ödeyecekler. Yapılan son zamla birlikte, elektrik fiyatları son 3,5 yılda yüzde 122 zam yapılmış oldu. Diğer yandan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayınlanan Temmuz ayı tarifesiyle de konut tüketimi için yüzde 12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış yapıldığı kamuoyuna duyurulmuştur. BOTAŞ’ın yayınladığı tarifeye göre, doğal gaz fiyatı Ocak ayından bu yana yedinci kez zam yapılmış ve son 6 ayda tüketicinin yaşamına yansıtılan zam oranı ise % 18 olmuştur. Şimdi ülkeye yönetenlere soruyoruz. Çalışanların, emeklilerin, asgarî ücretlilerin son üç yıllık maaş artış oranları ne kadardır. Söyleyelim enflasyon farklarını da katarsak sadece yaklaşık yüzde 30 civarındadır.”

Zam furyası başlar

EPDK'nın ve BOTAŞ'ın 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanacağı belirtilen elektrik fiyatına ilişkin yapılan %15, doğalgaz fiyatına %18 (son 6 ay) oranındaki zamların açıklanması iğneden ipliğe yeni bir zam furyasının başlangıcı olup ardından tüketicinin ihtiyaçlarına yönelik birçok temel mal ve hizmeti kapsayacağını da ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Ayrıca, maaş artış oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon oranını etkilememesi için seçilen tarihin fahiş zamların yapılması açısından ne kadar manidar olduğunu ortaya koymuştur. Bu zamlar tüketicinin yazını da, kışını da cehenneme çevirmiştir. Zaten pandemi koşullarının meydana getirdiği ağır yükün altında her geçen gün daha da ezilen tüketiciler bu zamlarla artık belini doğrultamaz duruma gelmiştir. Haksız kazanç elde etmeye ve tüketicileri mağdur etmeye yönelik bu zamları şiddetle karşı çıkıyoruz. Bir kez daha haykırıyoruz zamları geri çekin!” denildi.