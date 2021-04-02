Zübeyir Gündüzalp'ten bir mektup: Kaleler fedailer ister

[Merhum Zübeyir Ağabeyin, bir Nur Talebesine yazdığı; sadâkat ve fedakârlık dersini ifade eden bir mektubu.]

Azîz, Muhterem Kardeşim!

Mâdem ki İslâm’ın her derdine razı olduğunu bildiriyorsun, bu müjdenle bize aşk ve

şevk veriyorsun, o halde iyi dinle:

Vazifen: Dikenler arasında güller toplayacaksın.

Ayağın çıplaktır, batacak. Elin açıktır, ısıracak.

Buna sevineceksin!

Firavunlar kucağında büyüyen çocuk Mûsa’ları safına alacaksın. Aldığın için dövecekler.

Konuştuğun için zindana koyacaklar; sevineceksin!

Çöllere sürülürsen, kanınla ağaç yetiştireceksin. Kutuplara sürülersen, vücut ısınla sebze yetiştireceksin. Yeşilliği sevmeyenler olacak. Yakacaklar, yıkacaklar.

Sen bunu sabırla seyredeceksin.

Karanlık zindanlara atarlarsa ışık, paslı vicdanları görürsen ümit, imansız kalplere rastlarsan Nur vereceksin. Sen verdiğin için suç, sen getirdiğin için ceza, sen konuştuğun için mahkûm olacaksın.

Ve buna şükredeceksin!

Anadan, yardan serden ayrılacaksın. Candan, gönülden Kur’ân’a sarılacaksın. Damla iken deniz, nefes iken tayfun olacaksın. Derdini yazmak için derini kâğıt, kanını mürekkep edeceksin. Kimse ile görüştürmezlerse, Mecnun olup çöllere düşeceksin. Leylâ arar gibi Nur arayanları bulacaksın. Bulamazsan üzülmeyeceksin!

Makamlar, servetler verirlerse nefsini unutacaksın... Yalan, iftira, çamur fırtınasına tutulursan hissiyatını terk edeceksin. Önünde demirden set yaparlarsa dişinle deleceksin. Dağları toptan oymak gerekirse iğne ile oyacaksın. Unutma! Nerede olursan ol, küfrün ve cehlin tâ temelini çürüteceksin.

Bir gün Kur’ân etrafındaki surların yıkıldığını görürsen hemen kemiklerini taş, etlerini harç, kanını da su edeceksin. Etrafına ilimden, irfandan, faziletten, ahlâktan kaleler dikeceksin. Kaleler, fedaîler ister.

Nasıl olsa sen de içinde feda olacaksın.

Bu mektubu okuyunca, Mesnevî’yi okuyan Yunus Emre gibi “Uzun olmuş” diyeceksin. Onun gibi “Ben olsa idim ‘Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm’ derdim” dediği gibi, sen de “Ne lüzum vardı uzun saymaya... Kısaca ‘Kur’ân talebesi olacaksın!’ deseydin yeterdi” diyeceksin. Haklısın. Zira İslâm yoluna giren bilir ki bu yol kıldan ince, kılıçtan keskindir. Her kişinin değil, er kişinin yoludur.

Seni bütün ruh u canımla kucaklar, gözlerinden öper, duâlarına mukabele eder, Allah’ın rızası dairesinde buluşmak üzere mektubuma son verirken, dalâlete düşen din kardeşlerimin, kısa bir zamanda sizin gibi hidayete ermelerini Cenab-ı Vacibü’l-Vücud olan Hazret-i Allah’tan niyaz eylerim. Âmin.

Zübeyir Gündüzalp

(Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp, Yeni Asya Neşriyat-2019, s. 247)