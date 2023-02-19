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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Allah’a karşı hüsnüzan

H. Muharrem OKUR
19 Şubat 2023, Pazar
Yaşadığımız deprem musibetinin etkileri o bölgemiz başta olmak üzere tüm ülkemizde devam ediyor.

Bu hususta özellikle izlediğimiz haberler, yorumlar, videolar bizlerin ruh dünyasını şekillendiriyor ve tüm gün boyunca haberlere dikkat kesilerek musibetle hemhal olan zihinlerimizin dengesi bozulma tehlikesiyle karşı karşıya gelebiliyor.

Bir çok uzman psikoloğun da bu konuda toplulumuza uyarıları mevcut. Zihin dengesinin ana unsurlarının başında ise sağlam bir itikad ve tevekkül var. Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i şerifinde “Her biriniz (başka şekilde değil) ancak Allah’a hüsnüzan ederek ölsün.” (Müslim, Cennet 81, 82) buyurarak, düşünce güzelliği, güzel şeyler temenni ve beklentisi anlamındaki hüsnüzanla Cenab-ı Hakk’a yaklaşmanın önemini vurgulamıştır.

Allah’a karşı hüsnüzan ise; O’nun merhametini, rahmetini ve keremini dilemek, af ve rahmetiyle muamele edeceğini tereddütsüz bir şekilde ummak ve böyle bir mutluluğa ereceğine inanmak şeklinde yorumlanmış.

Yine bu hakikat de konuyla alakalı oldukça önemli: “İmam Şafii’ye, ‘Allah’a karşı kötü zan nasıl olur?’ diye soruldu, şöyle cevap verdi:  ‘Vesveseli olmak, her an bir musibet gelecek gibi bir korku içine girmek ve elinde bulunan nimetin yok olacağını beklemek, Rahman ve Rahim olan Allah’a karşı kötü zandandır.’” (Hılyetu’l-Evliyâ)

Cenab-ı Hakk bizleri musibetlerden ve kötüzandan korusun her daim kendisine hüsnüzanla yaklaşabilmemizi nasip eylesin. Amin.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Selamün Aleyküm 

Medrese-i Yusufiye Ekibi

Cezaevinde maddi imkânlar dahilinde harcama yapabiliyoruz. Kütüphane de bulduğum kitapları okumaya çalışıyorum. Başka arkadaşların ellerinde ki kitapları okuyorum. “O’nu tanıyan zindanda dahi olsa bahtiyardır, O’nu tanımayan sarayda dahi olsa bedbahttır” bu ve benzeri bir çok şahane satırları bu dört duvar arasında okumaya nail olmanın lezzeti tarif edilemez Elhamdülillah. Uygun görürseniz tarafınızdan bir Risale-i Nur Külliyatı göndermeniz beni ziyadesiyle mutlu edecektir. Selamlar...

Bizimle irtibat için: 

05324715352

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