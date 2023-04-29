"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Dört duvar arasında nurlar

H. Muharrem OKUR
29 Nisan 2023, Cumartesi
Bu hafta sizleri geçtiğimiz günlerde Medrese-i Yusufiyeden bize gelen güzel bir mektupla baş başa bırakıyoruz:

“Değerli Medrese-i Yusufiye ekibi, sözlerime sizleri Allah’ın selamıyla selamlayarak başlıyorum. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu. Takdir-i ilahi ömrümün bir kısmını sabrımı imtihan etmek, günahlarıma kefaret kılmak ve eksikliklerini gidermek üzere beni buraya ikamete zorladı. Cenab-ı Erhamürrahiminden niyazım kader adalet ederken, beni yalnız ve biçare bırakmamasıdır. Afv ve mağfiretine olan ihtiyacımıza binaen benim gibi mücrim kullarına şefkat, merhamet ve keremiyle muamelede bulunmasıdır.

“Malumunuz üzere cezaevi şartları insanı beşeriyetin pek çok gereklerinden mahrum bırakmaktadır. Dünyanın cazibesine kendini kaptırmış ahirzaman müslümanları gibi ben de bu mahrumiyetlerin ızdırabı ile dünyayı terk edip rıza-yı ilahiyi kazandırmasını ümit ettiğim hapis hayatını en verimli şekilde değerlendirme gayreti içerisindeyim. 

“Yine malumunuz üzere cezaevi şartlarında okuma ve tefekkür etme açısından bolca zamanımız oluyor. Dünyanın geçim derdinden ve aldatıcı eğlencelerinden uzaklaştıkça insan, kalbin ve ruhun derece-i hayatına yönelebiliyor. Neyim, nereden geldim, nereye gidiyorum ve akıbetim ne olacak soruları daha bir anlam kazanıyor. İman gözüyle anlam kazanan bu soruların cevapları insanı cebri lutfi bir kulluğa ve tefekküre sevk ediyor. Bu noktadan hareketle Kur’an ve Risale-i Nur insanın en büyük bir ihtiyacı ve gıdası halini alıyor.

“Cezaevi yeni kurulduğu, yatan tutuklu ve hükümlü sayısının çokluğu, hasıl olan ihtiyacın ziyadeliği nedeniyle ihtiyaca yeterince cevap verilemiyor. Yayınevinizin Risale-i Nur Külliyatının basımı yayın ve dağıtımı noktasında fedakarca gayret verdiğini biliyorum; affınızı ve duanızı istirham ederek sizden bu ihtiyacımın giderilmesini talep ediyor ve her halükarda teşekkürü borç biliyorum. Mart ayının ilk haftası cezaevinin kitap kabul zamanı olduğu için imkanlar dahilinde yardımcı olacağınıza inanıyorum.  “Sevgili Medrese-i Yusufiye ekibi; sizlere yazdığım mektubumda duygu, dilek ve ricamı belirtmeye çalıştım. Fakat aynı gece bölgemizi etkileyen deprem hadisesi gerçekleşince mektubumu gönderemedim. Posta hizmeti verilmeye başlayınca ilave yaparak göndermek istedim.

“Tüm şiddetiyle mazlumane hissettiğimiz deprem cezaevi şartlarında daha bir etkiledi bizleri. Rabb’imize sığınmaktan ve duadan başka hiçbir şey gelmiyor elimizden. En azından infaz erteleme talebi için yazdığımız dilekçelerimiz bile ret cevabı ile dönüyor bize.

“Söylenecek çok söz, dua dua semaya yükselen çok ahımız var. Mart ayı kitap kabul ayı olarak belirtmiştim. Malumunuz mart ayı geçti. Mayıs ayının ilk haftası yine kitap kabul haftası olduğu için, eğer talebime cevap verebilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum. Duanıza muhtaç kardeşiniz.”

Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de 2 askeri helikopter havada çarpıştı: 3 asker öldü

    İstatistiklerle Beşiktaş-Galatasaray derbileri

    Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz, Nusaybin kırsalında şehit oldu

    Almanya'dan müjdeli bir haber

    Rusya'dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı - Uman'daki ölümler sebebiyle 3 günlük "yas" ilan edildi

    İstanbul'da 11 milyon 350 bin 971 kişi oy kullanacak

    Fadıl Akgündüz'e 2504 yıl hapis ve 12 milyon lira adli para cezası

    AİHM, Rusya'yı Gürcistan'a tazminat ödemeye mahkum etti

    Burkina Faso'da terör saldırısı: 33 asker öldü

    Sudan : HDK ile müzakereye oturulmayacak

    Sudan'da son durum?

    Krasnodar’da cami yapılması isteniyor - Bayram namazını sokaklarda kıldılar

    'Gazze'de halkın yarısı günlük geliri olmadan yaşıyor'

    Sudan’dan tahliyeler sürüyor

    'İngiltere'ye güvenimiz sarsıldı'

    BM: Sudan'da acilen insani yardım koridoru açılmalı

    İzmir'deki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı - "Bir patlama ve parlamadan bahsediliyor"

    Söz yeniden Milletin olacak

    İzmir'de bir sitede büyük bir yangın çıktı, çok hızlı yayıldı - 'Can kaybı yok'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman’ın CHP’ye bakışı
    Ahmet BATTAL

    Uyanın artık ey cemaat ehli kardeşler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Şampanya patlatma” iftirası!
    Ali HAKKOYMAZ

    Mazlumun ahı
    Zeynep ÇAKIR

    Kapı gibi yazı
    H. Muharrem OKUR

    Dört duvar arasında nurlar
    Ali FERŞADOĞLU

    İslamın yönetim modeli “hadimlik”tir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Siyasetçi ekserce tam dindar olamaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.