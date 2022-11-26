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26 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kitaba sarılan çocuk

H. Muharrem OKUR
26 Kasım 2022, Cumartesi 00:03
Ülkemizin muhtelif yerlerinde büyük fedakarlıklar ve özverilerle fuar hizmetleri devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda biz de daha evvel bahsettiğimiz gibi İzmir’de fuar coşkusunu yaşadık. Üstadımızın “Matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.” İfadesinin tezahürü olarak, Risale-i Nur afişleri ve Yeni Asya yayınevimizin ismi fuar salonun birçok yerlerinden görünecek şekilde standımız ayarlandı.

Tekrar emeği geçen tüm ağabey ve kardeşlerimizi tebrik ediyor ve fuarda görevli kardeşlerimizin yaşadıkları bir hadiseyi nazarlarınıza sunuyoruz.

9-10 yaşlarında bir çocuk annesi ile birlikte standımıza geliyorlar ve çocuk “Peygamberimizin Hayatı, Çizgi Roman” kitabını görüyor. Birden kitaba sarılarak, “Anne bu kitabı mutlaka almalıyız.” diyor. Annesi kitap aldıklarını, zaten paralarının da yetmeyeceğini ifade ediyor. Bunu üzerine çocuk “O zaman gerekirse diğerlerini iade edelim bu kitabı mutlaka alalım.” diyor ve kitabı bırakmıyor.

Bunun üzerine annesi ne kadar paraları kaldığını sayarak ücreti tamamlamaya çalışıyor ancak paraları yeterli olmuyor. Bizim görevli arkadaşlarımız da indirim yaparak çıkan paraları kadar miktarı kabul ediyorlar ve çocuk çok sevinçli bir şekilde kitaba sarılarak ayrılıyor.

Kuvvetli bir ders-i imanî hükmüne geçmesi duasıyla, neşredilen yayınlarımızın toplumumuzun imanî hakikatleri gönüllerinde yaşaması hususunda ne kadar önemli olduğunu fuarlar vesilesiyle müşahede etmiş oluyoruz.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz

Allah’ın Rahmeti, merhameti üzerinize olsun. Koğuş arkadaşlarımızla günümüzün büyük çoğunluğunu kitap okuyarak geçirmekteyiz. Maalesef Risale bulup okumakta sıkıntı çekiyoruz. Kütüphanede başka bir yayın evinin çok eski baskılı kitapları var. Kelime lügatları olmadığı için anlamakta zorluk çekiyoruz.

En son bir arkadaştan sizin yardımcı olabileceğinizi söyleyince sizlere bu mektubu yazma cesareti buldum. İmkanlarınız dahilinde yardımcı olabilirseniz çok sevinir ve sizlere duacı oluruz. Allah’a emanet olun.

Bizimle irtibat için: 0532 4715352

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