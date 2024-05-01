Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Onlar ecellerinin yaklaşmış olabileceğine de mi bakmazlar? Bu Kur’ân’dan sonra onlar artık hangi söze inanacaklar? A’raf Suresi: 185 HADİS: Ben hakka çağırıcı ve Allah’ın emirlerini insanlara ulaştırıcı olarak gönderildim. Hidayet verme konusunda elimde hiçbir şey yoktur. Camiü’s-Sağir, No: 1712

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