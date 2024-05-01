Eneden nahnüye

ŞİİR

Üstadım enesiyle çıkmamıştır meydana Hakaik-i Nuriye lutf-u ilahi ona. Nurlar miri malıdır bütün insan oğluna. Şahs-ı manevi ile hizmet etti Kur’an’a Benlikten vazgeçelim çalışıp olalım biz. Şahs-ı manevi olsun hep birlikte hepimiz. Bizler tesanüt ile elbet kuvvetleşiriz. Yapılan hizmetlerde bırakırız elbet iz. Enemizi havuza atalım eritelim.. Biz demeyi eneye birlikte öğretelim. Eneyle hizmet olmaz bunu böyle bilelim Nahnü ile hizmette daim ilerleyelim. Biz demenin esası şura ve meşverettir. Haklı Şurada esas hakta sebat etmektir. İhlas esas olursa meşveret hakikattir. Neticede Tesanüd çok büyük kuvvettir. Sırr-ı Tesanüd ile üç elif yüz on birdir. İşte bunun sırıysa rıza-i İlahidir. Şahs-ı manevi ise, çok büyük bir kuvvettir. Kemiyet esas değil kuvvet keyfiyettedir. Üç elifin sırrını bilerek bozma haydi. Çok büyük vebal vardır geciktirdin fereci. Şahs-ı maneviye hep kuvvet vermeli gerçi. Ferec ve sürur gelir olmazsan ferdiyetçi. Zaman değişti artık, Şahs-ı manevi hâkim Ferdiyet devri geçti ferdi hizmet hep akim. Kırk veli kuvvetinde olsa bile bir alim. Zındikaya mağluptur bunu bilin kardeşim.

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