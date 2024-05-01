"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Doktor, sen önce kendini iyileştir

İbrahim Aktaşcı
01 Mayıs 2024, Çarşamba
Vaktiyle, memleketin birinde, Arnavut bir tüccar geceleyin şehre iner. Çarşıda dolaşan Arnavut, rekabet halinde olduğu bir esnafın, minareleri kandillerle süslenmiş bir câmiden içeri girdiğini görür.

Ömründe iki rekat dahi namaz kılmamış olan tüccar merak edip sorar: “Bu kalabalığın gece vakti camide ne işi var?”

Cemaatten “teravih namazı kılınıyor” cevabını alan Arnavut, heves eder ve yanındaki oğluna, “sen şuracıkta bekle, ben iki rekat namaz kılıp geleyim” der ve câmiye girer.

Hatimle kıldırılan teravih namazı başlar. Bir, üç, beş rekat derken namaz bir türlü bitmek bilmez. Hasmı namaz kılmaya devam ederken camiden ayrılmayı da gururuna yediremeyen Arnavut, rekat arasında kapıda bekleyen oğluna şöyle seslenir:

“Mori, evladım. Sen merkebi al köye var. Annene de söyle merak etmesin. Bu iş inada bindi. Ben sonuna kadar dayanacağım…”

Bugünkü köşe yazımız teravihte yorulunca, vitr namazı tekbirinde şaşırıp rükuya eğilenler hakkında.

Yargıtay Başkanı 25 Marttan bu yana seçilemedi.

Bir adayın başkan seçilebilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu kadar yani 175 oy alması gerek. İlk üç turda oylamada sonuç alınamazsa, seçim, üçüncü turda en çok oyu olan iki aday arasında yapılıyor.

Dördüncü ve beşinci turda da bu iki aday arasında salt çoğunluk (175 oy) sağlanamaz ise süreç başa dönüyor ve seçim yeniden adaylık başvurusu yapanlar arasında yeniden başlıyor.

DW’den Alican Uludağ’ın haberine göre Yargıtay Başkanının şimdiye dek seçilememesinin başlıca nedenleri şunlar:

Eski Başkan Mehmet Akarca’nın, İYİ Parti’ye ve sosyal demokratlara yakın durması sebebiyle iktidar, Akarca’nın bir dört yıl daha görev yapmasını istemiyor.

Can Atalay kararıyla gündeme gelen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise MHP’ye yakın isimlerin desteğini alsa da aldığı destek başkan olmaya yetmiyor.

Üçüncü aday Ömer Kerkez’i ise daha çok Milli Görüşçüler ile Adalet Bakanlığına küskün olan üyeler destekliyor.

Uludağ’a göre, Erdoğan’ın şimdiye dek hiçbir adayı işaret etmemesi de seçimi kitleyen nedenlerden birisi.

Yargıtay seçimleri şöyle bir kısır döngüye girdi: Üç adaydan birisi, üçüncü turda eleniyor. Elenen adaya oy veren Yargıtay üyeleri, dördüncü ve beşinci turda, ilk ikiye giren iki adaya da oy kullanmayı reddettiğinden bu iki adaydan hiçbiri yine salt çoğunluğu sağlayamıyor.

Dördüncü ve beşinci turda başkan seçilemeyince, elenen aday yeniden seçime katılıyor ve bir üç tur daha rakipleriyle yarışıyor. Böylece bu iş sürüp gidiyor.

Adaleti tesis etmekle vazifeli bağımsız(!) yüksek hakimlerin, iradelerini siyasilerin ceplerine koyarak “sipariş oy” kullandığı Yargıtay seçimlerini gördükçe, demokraside ne kadar geri kaldığımıza bir kez daha şahit oluyoruz.

Yani, hikayemizdeki işi inada bindiren Arnavut’un namazı ne kadar ihlaslıysa, Yargıtay Başkanlığı seçimleri de işte o kadar demokratik.

Erdoğan’ın AYM-Yargıtay kavgasında olduğu gibi kilitlenen seçimleri de -aslında bu konu için gerekmemesine rağmen- bir Anayasa değişikliği için bahane yapacağı şüphesiz.

Biz asıl, bu uzun teravih namazından yorulup vitr namazında tekbiri şaşıranlar olursa namazları sakatlanır mı, onu merak ediyoruz

Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bazı AB ülkeleri Filistin'i tanıyacak

    Bir üniversitede daha protesto

    AİHM’den 1000 yeni dosya

    Anayasa tartışmaları gerçek gündemi gizliyor

    Mülteci fonunda da usulsüzlük

    Besiciler: Bitiyoruz

    Yargıtay seçiminde 29. turda da sonuç yok

    Esir takası olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı başlatacağız

    Gaziantep'te midibüs devrildi: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

    ABD'de polisler arama için gittikleri evde silahlı saldırıya uğradı: 4'ü öldü, 4'ü yaralandı
    📷

    Ailenin temeli sağlam atılmalı - “Toplumun Temeli Aile” paneli Ankara’da yapıldı

    Vietnam protestoları gibi

    “Katliama değil, direnişe ortak ol”

    Esir takası olmazsa hükümet düşer

    Gazze’deki durum felaket

    İsrail ordusu Gazze’de 55 bin aracı imha etti

    Columbia mezunlarından Filistin’e destek mektubu

    Mülakatsız atamayla göreve hazırız

    Mülakat doğru bir yöntemmiş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir muvazaanın sonu
    Ali FERŞADOĞLU

    Pısırıklıklardan nasıl kurtulunur?
    Cevher İLHAN

    Muhalefet oyuna gelmesin
    İbrahim Aktaşcı

    Doktor, sen önce kendini iyileştir
    Faruk ÇAKIR

    Orası İskoçya
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İçtimaî saadetin anahtarı: Meşveret
    Genel

    Bir üniversitede daha protesto
    Genel

    Bazı AB ülkeleri Filistin'i tanıyacak
    Risale-i Nur'dan

    Emek ile sermaye nasıl barışır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.