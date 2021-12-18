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18 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Rahmet yağdırılıyor

H. Muharrem OKUR
18 Aralık 2021, Cumartesi
Yağmura “rahmet” deniliyor. Çünkü, çok âsâr-ı rahmet ve faydaları tazammun ettiğinden, güyâ yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, takattur etmiş, katre katre geliyor. ¹

Şüphesiz inanıyoruz ki Cenab-ı Hak çok şefkatli ve merhametli. Bizim hak etmediğimiz birçok nimetleri bize veriyor. Zira ‘şükür nimeti ziyadeleştirir’ kaidesi uygulandığında nimetlerin ziyadeleştiğini gördüğümüz gibi, mana-i muhalifi ile de şükür görmezse elimizden alınıyor.

Bazı zamanlarda ise, Cenab-ı Hakk’ın hoşuna gidecek güzel hizmetler yapıldığında, ya nimetlerini üzerimize arttırıyor veya gelecek felâketleri önlüyor. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî, bu konu ile ilgili birçok  örnekler veriyor. Meselâ bir kısım kuraklık, yangın, deprem v.s gibi  felâketleri, iman-Kur’ân hizmetlerine mani olmanın neticelerine göre değerlendiriyor. Yangınlardan, kuraklıktan, kıtlıktan vs. gibi felâketlerden korunmayı da iman ve Kur’ân hizmetlerinin çokça yapılması neticesine bağlıyor.

Bildiğimiz gibi ülkemiz, korona, pahalılık, birçok yerlerde kuraklık sıkıntılarını yaşıyor. 

İzmir’de Yeni Asya Vakfı’nın Payamlı Tesisleri var. Tesis şimdiye kadar az kapasite ile çalışıyordu. Ancak bu yıl Temmuz ayından itibaren çok güzel hizmetler bu tesiste ifa edildi. Önce Lise öğrencileri, daha sonra üniversite öğrencileri, Yeni Asya Hanım okuyucuları, Kurban Bayramında bir kısım küçük gruplar, en son olarak da geniş katılımlı yetişkinler Risale-i Nur Okuma programları yapıldı. Bu programın neticesinde inanıyorum ki bu sene İzmir’imiz güzel nimetlere mazhar oldu. Kuraklık sıkıntısı hiç hissedilmedi. Bu hizmetlerdir ki birçok nimetlerin yanında yağmur nimetinin İzmir’e bol bol yağdırılmasının sebebi oldu.

Güzel hizmetler güzel nimetlere vesile olduğuna göre yapılacak şey açık. Allah şevk ve gayretimizi arttırsın. 

Risale-i Nurlar’ın mesajını alabilirsek bize ne mutlu.

*

Mektubumuza geçiyoruz

Daha önce hem teşekkür hem de başsağlığı için size yazdığım mektupların size ulaşmadığını düşünerek yeniden yazmaya karar verdim.

Muhterem abim öncelikle Mehmet Kutlular Beyefendinin vefatını büyük teessürle öğrendim, Rabb’im ailesine sizlere sevenlerine sabır versin. Öyle inanıyorum ki Nurlar’a ömrünü vakfetmiş bir insanın vefatı ile çalışmalar gayretler durmayacak. Tabi insanın manevî değer verdiği rol model aldığı bir insanı kaybetmesi çok kolay değildir. Ancak imanımız ahirette onunla buluşmayı da kapladığı için inşallah vesile olduğu yolda inançlarımızın gereğini yapıp ahirete kavuşuruz. Rabbim sizlere, bu hizmetlere  destek olan herkese hayırlı sağlıklı uzun ömürler versin. 

Kıymetli abi sizinle malûmunuz (...) cezaevindeyken mektupla tanışmıştık. Çok uzun bir zaman uğraşlardan sonra ailemin ikamet ettiği ile yakın cezaevine nakil ile geldim. Burada kütüphane henüz kurulmamış ve sizlerin bana gönderdiği kitapların çoğunu (...) orada bıraktım. 

Muhterem abim sözün özü bu kardeşinize Nurlar’ı (takım olarak) ve yayınevinin uygun gördüğü roman, otobiyografi, gibi Üstadın Beşlemesi vesaire eserlerde ne gönderirseniz inşallah istifade için çaba sarf ederiz. 

(Son gelen mektuplardan)

Bizimle irtibat için:

(0532) 471 53 52

Dipnot:

1- Sözler, B. Said Nursî.

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