"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Ebussuud Efendi ve sandık

Halil ELİTOK
05 Şubat 2023, Pazar
Kanuni Sultan Süleyman yaptığı her icraatında devrin Şeyhu’l-İslam’ından fetva almıştır.

Tarihe hizmetleriyle adını yazdıran ve verdiği fetvalarıyla öne çıkan Şeyhu’l-İslâm Ebussuud Efendi 30 Ocak 1490 tarihinde Çorum’un İskilip ilçesinde doğmuştur. ‘Hoca Çelebi’ olarak da bilinir. Tam adı Mehmed Ebussuud El- İmadi’dir. 

1516’da İnegöl İshak Paşa Medresesi’ne müderris olarak atandı. 1520’de bu görevinden alındı. Kısa süre sonra Davud Paşa, 1522’de Mahmud Paşa, 1525’te Gebze, ertesi yıl Bursa ve 1528’de de İstanbul Fatih sahn-ı seman medreselerinin müderrisliklerine getirildi. 1533’te önce Bursa, sonra İstanbul kadısı oldu. 1537’de Rumeli kazaskerliğine yükseldi. 1545’te Şeyhülislamlığa getirildi ve hayatı boyunca bu görevde kaldı. Osmanlı şeyhülislamları arasında daha çok verdiği fetvalarla tanınır. 23 Ağustos 1574 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Devleti, sıhhat gibi en büyük mutluluk ve bahtiyarlık addeden şair ruhlu Kanuni Sultan Süleyman, hasta hasta son seferi olan Zigetvar seferine çıkmaktadır. On binlerce kişiden oluşan Osmanlı ordusu geçtiği yerleri imar ederek, çevresine şefkat ve merhamet dağıtarak ilerliyordu. Yediden yetmişe insanlar muhteşem orduyu selâmlıyorlardı.

Zigetvar Kalesi direndikçe direniyordu. Alınması uzuyor, yorgun ve hasta hünkârın ciğerini yakıyordu. Zigetvar düşerken, kendisi de son nefesini veriyordu. Cihan sultanı defnedilmek üzere kendi adına yaptırdığı Süleymaniye Camii avlusundaki türbesine getirilir.

Kabre konulmak üzereyken bir sandık konur ortaya ve tabutun yanına gömülmek istenir. Bu sandığın içinde, kırk altı yıllık saltanatı boyunca Şeyhülislâmdan aldığı fetvalar vardır. Ancak bu durumu kimse bilmemektedir.

Bu olayı dikkatle izleyen ilim ve hukuk abidesi Molla Ebussuud Efendi: Dinimizde cenazenin yanına kıymetli eşyalar konulması caiz değildir. Bu adet Mecusiler’de vardır, dese de orada hazır bulunanlar padişahın vasiyetini bir kez daha hatırlatırlar.

Tekrar söz alan Ebussuud Efendi: Sultan Süleyman Han ne kadar ısrar etse de dinin emirlerini çiğneyecek kadar ısrar etmez.

Çünkü şimdiye kadarki Osmanlı padişahları gibi merhum padişahımız da şeyhülislâmın fetvası olmadan hiçbir iş yapmamıştır, yapılması için emir de vermez. Madem üsteliyorsunuz, açalım sandığı, değerli bir şey varsa gömmeyiz, yoksa gömeriz.

Bunun üzerine sandık Ebussuud Efendi’ye verilmek üzere istenir. Tam verilirken sandık yere düşer ve içinden bir sürü kâğıt yere saçılır. Bunlar Şeyhülislâm Ebussuud Efendi’nin fetvalarıdır. Kanuni bu davranışıyla, “Ne yaptımsa fetvayla yaptım. Kabirde tedvin ettiğim (derlediğim) kanunlardan sorguya çekilirsem şahit olarak bunları göstereceğim ve Allah’ın huzuruna öyle çıkıyorum” demek istemektedir. Bu hadiseye bizzat şahit olan Ebussuud Efendi’nin gözyaşları içinde söylediği şu sözlerse ayrı bir ibret vesikasıdır: “Padişahım sen kendini kurtardın, bakalım bu fakir ne yapacak!”

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şili İçişleri Bakanı: Acı bir bilançoyla karşı karşıyayız

    Enflasyonun değil, halkın beli kırıldı

    Daha az yıldız görüyoruz - Gökbilimciler 12 yıl boyunca yıldız saydı

    Kanser ölüm nedenleri arasında 2. sırada

    ABD, Çin "casus balonunu" düşürdü

    Emekli maaşında alt sınır asgari ücretin altında olmasın

    'Böyle giderse hayvancılık biter'

    İsrail’in Filistin ihlalleri çizmeyi aştı

    Çiğ süt üreten de tüketen de dertli

    “Dünyada gıdaya erişim zorlaşırken, üçte biri israf ediliyor”

    İlaçlara ulaşım zorlaştı - Vatandaş birçok ilaç grubunda sorun yaşıyor

    18 diploma sahibi

    Robot personel görevde

    İstanbul'da kar bekleniyor

    Düşen, alım gücümüz

    81 il valiliğine 2. yarıyıl tedbirlerine ilişkin genelge gönderildi

    Esir değişimiyle 116 Ukraynalı, 63 Rus askeri serbest bırakıldı

    Tatilinden dönenlere "kış lastiği" hatırlatması: "Karlı yollarda ani hareketlerden kaçınılmalı"

    BM, ABD - Çin geriliminden endişeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yolsuzlukların hesabı sorulacak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyeti demokrasi ile payidar etmek
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    NATO savaşlarında Kur’an’ı alet etmek
    Misbah ERATİLLA

    Çalar saat
    Halil ELİTOK

    Ebussuud Efendi ve sandık
    Adnan NACİR

    Poli(klini)tika
    Mehmet KARA

    En büyük kazanım, istişârenin hâkim olması
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Her konuda israf!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.