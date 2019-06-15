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15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Isparta’da gül mevsimi

Halil ELİTOK
15 Haziran 2019, Cumartesi
Haziran ayı Isparta için, rahmetin tecelli ettiği ve manevî iklimin yayıldığı aydır.

Zira;  6-12 Haziran  Haftası’nda Ulusal Gül Festivali, 23 Haziran Üstad Bediüzzaman Mevlidi, 23 Haziran Isparta Fatih Kur’ân Kursu’nun Hafızlık Merasimi’nin ve 30 Haziran Mekke Kur’ân Kursu Hafızları’nın Hafızlık Merasimleri’nin Isparta’da yapıldığı ay olması dolayısıyla adeta manevî rahmetin tecelli ettiği ay olarak, ayrı bir değer kazandırdı.  

Isparta, Bediüzzaman Mevlidi’ne uzun bir aradan sonra tekrar 2013 yılından beri ev sahipliği yapma şerefine sahiptir. Isparta Yeni Asya Temsilciliği tarafından organize edilen Mevlid, Isparta için ayrı bir önem kazanmakta ve Üstada karşı Isparta vefa borcunu ödemeye çalışmaktadır.

Üstad, Isparta’yı “Risale-i Nur’un bir Medresetü’z-Zehrasıdır” 1 diye vasıflandırmıştır. Emirdağ Lâhikası’nda; “Nurlar’ın menbaı ve medresesi olan Isparta” 2 diye bahsetmiştir.

Isparta’nın Risale-i Nur vasıtasıyla Mısır’ın meşhur Üniversitesi olan Camiü’l-Ezher mübarekliğinde olduğu şu sözleriyle ifade edilmiştir: “Bu mübarek Isparta dahi âlem-i İslâm nazarında Mısır Camiü’l-Ezher’i ve eski Şam-ı Şerîfinin mübarekiyetine mazhar olduğundan...” 3 

Bediüzzaman; bir başka eseri olan Emirdağ Lâhikası’nda ise; şöyle ifade eder: “Isparta tam bir Medresetüz-Zehra ve Camiü l-Ezher olacağını ve olmaya başladığını, kahraman talebelerinin bu ağır şerait altında sarsılmadan faaliyetleri ispat ediyor.” 4

Türkiye’nin yağlık, kokuluk ve kozmotik sanayinin ham maddesinin Isparta güllerinden elde edilmesi Isparta’ya ayrı bir değer kazandırmakta ve Isparta’yı gündemde tutan bir başka faktördür.      

Tarihteki koku uzmanları İbn-i Sina ve Biruni “Türk tıp tarihinde İbn-i Sina ve Biruni gibi ünlü tıp âlimleri, birçok bitki ve kokusu gibi, gülün de birçok hastalığı önleyici ve giderici olduğunu söylemiş ve hastalar üzerinde uygulamışlardır.

Bu âlimler, gülü akıl hastalarının tedavisinde kullanmış ve hafızayı açtığını, belleği güçlendirdiğini görmüşlerdir. 

Nitekim, bir Alman araştırma grubu, denekleri gül kokulu bir odada uyuttuktan sonra zekâ ve algılama seviyelerinin arttığını görmüş, daha sonra bir Türk Araştırma grubu da gülle beslenen farelerin hafızalarının güçlendiğini ispatlamıştır. ”Güne iyi başlamak için ‘Gül Koklayın’ Osmanlı hekimlerinin, Mevlânâ’nın “Koku, gönül gözünü açar” tavsiyesiyle, gülü bazı hastaların tedavisinde kullanmışlardır.

GÜL İLE TEDAVİLER

Gül, baş ağrısına ve mide rahatsızlıklarına iyi geliyor: 20. yüzyıla yani modern tıbba kadar gül tedavide ve ilâç yapımında çok yararlanılan bir çiçek. Gül suyu, gül macunu ve gül yağı ayrı ayrı kullanılmış. Güllü ilâç tariflerine tıp kitaplarında çok rastlanıyor. Meselâ İbnî Sina, gül suyunun ve yağının, serinletici etkisinden dolayı ateşli hastalıkları tedavi ettiğini yazmış. Baş bölgesindeki hastalıklarda ve yüksek ateş durumunda gül suyunun vücuda sürülmesini tavsiye ediyor. Gül yağının müshil olarak kullanılmasını da öneriyor ve “İçince boşaltılması gereken maddeleri boşaltır” yazıyor. Botanikçi ve doktor İbni Baytar, gül suyunun mide bulantısına iyi geldiğini yazmış. İğrenme, öğürme ve kusmayı dindiriyor, mideyi güçlendiriyor, koklayınca baş ağrısını geçiriyor.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (asm) temsil eden gülün, inancımızda da ayrı bir değeri vardır.

Dipnotlar:

1- Nursî Said; Emirdağ Lâhikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-1994, s. 152.

2- Nursî Said; Emirdağ Lâhikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-1994, s. 153.

3- Nursî Said; Emirdağ Lâhikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-1994, s. 419. 

4- Nursî Said; Emirdağ Lâhikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-1994, s. 124.

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