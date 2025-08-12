"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

Zifirden ziyaya

Harun SÖZLER
12 Ağustos 2025, Salı
ŞİİR

Öyle karanlık bir geceydi bela bela üstüne,

Bin akbaba tünemişti mabedimin üstüne,

Kararan gecenin güneş tez doğarmış üstüne,

Ve bir tevbe kâfi gelir bin günahın üstüne.

 

Bütün büyük seferler tek bir adımla başlar,

Tekbir dile yar olursa sefer zaferle başlar,

Elmas kılıç çıkar kından dellal ifaya başlar,

Çatıp kaşı düşer yola bir makale üstüne.

 

Çıkıp şarkın dağlarından tuttu garbın yolunu,

Dava için geride bıraktı anne, baba, dostunu,

Çok kurttan azat etti beyaz koyun postunu,

Zifir siyah sinmişti beyaz nurun üstüne.

 

Eğer amaç mukaddes ise muzır mani çok olur,

Muhabbet çok acîbdir, sa‘y ile kemâl bulur, 

Ziya vurur parlaklığa hapishane mektep olur,

Küfür sokar altına Hakk çıkarır üstüne.

 

Sürgün sürgün gezdirildi çıkmasın diye sesi,

Zehirlendi defalarca Ahirzaman Müceddidi,

Yollarına küffar dizdi bir bir çelikten seti,

“La galibe illallah” her planın üstünde.

 

Tarih şahit her adımı Habibinin (asm) izinde,

Ya ayet var ya da hadis, onun her bir sözünde,

Ondan öğrendik dik durmayı istibdata ve zulme,

Bir adım atmaz geriye dünya gitse üstüne.

 

Dünya’dan bir Said geçti İslâm’dı tüm davası,

Harun kalemi eline aldı anlatamadı Üstadı,

Kelimeler kifayetsiz cümleler aciz kaldı,

Dava hayat üstünde, Kur’ân dava üstünde.1

Dipnotlar 

1- Aşk-ı Azam 

