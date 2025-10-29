Büyük iletişim

"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Hasan GÜNEŞ
29 Ekim 2025, Çarşamba
Kâinatı saran muazzam bir ağ

Bütün kâinatı saran muazzam bir iletişim ağı var. Denizlerden bulutlara, topraktan bitkilere, karıncalardan yıldızlara kadar her şey birbiriyle haberleşiyor. Hatta kuantum fiziğine göre, atomun içindeki zerreler bile bir düzen ve denge içinde birbirine mesaj gönderiyor. Yani kâinatta kopukluk yok; her şey birbiriyle iletişim halinde ve kendine mahsus dillerle konuşuyor.

Eğer Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesi, ilham ve talimatı bir an gölgelenseydi, ne bir arı yolunu bulabilirdi, ne de bir elektron ya da gezegen yörüngesinde kalabilirdi. Zerrelerden yıldızlara kadar her şeyden Âlemlerin Rabbine zikir ve dua yükselir; oradan da ilham, emir ve talimatlar gelir.

Teknoloji: İlâhî nimetin yansıması

İnsanlık bu İlâhî iletişimi çözmeye, anlamaya çalışıyor. Bugün teknolojiyle ulaştığımız noktada, sadece birkaç yılda üretilen bilgi ve iletişim miktarı, insanlık tarihinin tamamında üretilenden kat kat fazla. Basın, yayın, internet, sosyal medya... Hepsi, aslında varlıklar arasındaki o büyük iletişimin bir yansımasıdır.

Metallerden elektronlara, hava zerrelerinden atmosfere ve uzayın yapısına kadar her şey bu iletişime uygun yaratılmıştır. Evet, bu teknoloji, Yaratıcının insana verdiği büyük bir nimettir. Ve her nimet gibi, şükür ister.

Nimetin şükrü: Büyük iletişime katılmak

Bu nimetin şükrü, kâinattaki o büyük iletişimi fark etmek ve o ağa şuurlu bir şekilde, bütün kabiliyetleriyle, insaniyete layık bir tarzda dâhil olmaktır. Hatta eşref-i mahlûkat olan insan, bu özelliğiyle kâinatı saran iletişim ağının merkezindedir ve bir santral olmalıdır.

Ağzımızdan çıkan ses dalgalarından gökyüzündeki radyo dalgalarına kadar her şey, O’nun ilim ve kudretinin bir tecellisidir. İletişimin en mükemmel biçimi ise konuşmaktır. Kur’ân-ı Kerîm’de “İnsana beyanı öğrettik” buyrulur. Bu ifade, konuşmanın sadece insanlar arasında değil, insanla Allah arasında da bir köprü olduğunu hatırlatır.

Yaratıcının konuşması: En büyük iltifat

Evet, konuşan, duyuran, öğreten bir Yaratıcı elbette rahmet ve merhametiyle binlerce harika cihaz ile donattığı insanlarla da konuşur. Tarih boyunca peygamberlerle ve peygamber vasıtasıyla insanlarla konuşmuş, süreklilik için de kitaplar göndermiştir. Bu İlâhî konuşmanın zirvesi ise Hz. Muhammed (asm) ile olmuştur.

Başta Kur’ân-ı Kerîm olmak üzere bütün semavî fermanlar, bu büyük konuşmanın bize ulaşan en müşahhas hâlidir. Yaratıcının insanla konuşması, bu kâinatta insana verilen en büyük değerdir.

O hâlde huzur isteyen insan, bu konuşmaya kulak vermelidir. Kur’ân’ı dinlemeli; dua, ilim, tefekkür ve şükürle karşılık vermelidir. Çünkü asıl iletişim, O’nunla (cc) kurulan iletişimdir.

 

