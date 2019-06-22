Bediüzzaman’ın İstanbul tahlili

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Eski Said Dönemi eserinde; “Biçare İstanbul mütebayin, dâhiyâne prensiplerin telkinat-ı musırraneleriyle kabiliyet-i telkîhasını kaybetmiştir. Zihni âlûfte olmuştur.” Hakikatini ifade ederek İstanbul’un tahlilini yapmaktadır.

İstanbul, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden günümüze kadar birbirine zıt değişik fikirlerin çarpıştığı, müstakim bir anlayışın sağlanamadığı bir şehir haline gelmiştir. İstanbul hakkında harika fikirler olsa bile bu fikirler birbirine zıtlığı sebebiyle yeterince fayda verememiştir. İstanbul’u bir şahıs olarak düşünürsek, nasıl ki ısrarlı dayatmalar ve zorlamalar bir şahsı olumsuz etkiler, fikirlerini bozar ve istikametten koparır, aynen öylede İstanbul bu tarz zorlamaların etkisi altında güzel bir şehre lâyık hallerden uzak düşmüştür. Güzel İstanbul’u “Biçare İstanbul” yapan bu zorlamalardan kurtarmak ve sadece İstanbul’a faydalı fikirlerin ortak paydasında buluşmak gerektir. Ülkemizin bir İstanbul politikası bulunmalı ve bu politika yöneticilere göre değişmemeli sadece gerektiği ölçüde geliştirilmelidir. Yoksa İstanbul’un her türlü güzellikleri elden çıkacak ve dönmemek üzere kaybolup gidecektir.

“İstanbul’u düşündükçe, iki karış kadar dili uzanmış, sair âzâsı neşvünemâdan mahrum kalmış ihtiyar bir çocuğun timsâli zihnime geliyor.” (Tuluât) Hakikatince, İstanbul’u menfaat, cerbeze ve kavga merkezine çevirerek hakikî güzelliğini gösterememek hatta mevcut güzelliklerini de yok etmek İstanbul’u sevmek değildir. İstanbul’u bir an önce kendine has güzelliğine çevirmek için seçimden ziyade büyük bir anlayış değişikliğine ihtiyaç vardır.