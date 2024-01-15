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15 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Bediüzzaman dostu Prof. Dr. Saffet Solak

Hasan ŞEN
15 Ocak 2024, Pazartesi
1926 Konya Sarayönü doğumlu Saffet SOLAK, 3 Mayıs 2016’da vefat etti. Tam 90 yıl. Saffet SOLAK, hekimliği yanında verdiği çeşitli konferanslar ve rahmetli Necip Fazıl Kısakürek’in çıkarttığı “Büyük Doğu” dergisinde zaman zaman yazdığı yazıları ile tanınır.

Kendisi ile görüşmemiz 1960’lı yıllarda yaptığı “Komünizmle Mücadele Derneği Genel Başkanlığı” sırasında olmuştur. O zamanlar ben de Komünizmle Mücadele Derneği Pınarbaşı Başkanıydım. Onun için, kendisiyle birebir konuşmalarımız hep olmuştur.

Anlattığı hatıralarından birinde, devamlı görüştüğü Necip Fazıl Kısakürek, ona Üstad Bediüzzaman’dan bahsederek, “Said Nursi evliya değildir.” diye bir ifade kullanır. Bu ifadeden sonra Solak, “Ben de cevaben ‘Yapma be Üstad, Allah sana evliyaların listesini mi gönderdi?’ diye cevap vermiştim.” demişti. Üstad Bediüzzaman ile de görüşen Saffet SOLAK’ın torunu, bizim sahibi olduğumuz İzmir Bornova’daki anaokulunda okumuştu. 

Üstad ile görüşmesini şöyle anlatır: “Biz camiye pederimle beraber ikindi namazı için gitmiştik.  Üstad da aynı camiye namaz için gelmişti. Ben, her zaman ismini duyduğumuz Bediüzzaman Hazretlerinin hareketlerini kontrol etmek için (daha önce methini çok işittik) ikindi namazının sünnetini kılmadım. Yani bu büyük zatın namaz kılışını takip etmek için dikkat kesildim. Ben, o sıralar okulun son sınıflarındaydım. Said Nursi Hazretleri namaza dururken öyle bir tekbir getirdi ki şimdi bile onun o tekbirini hatırladıkça hala ürperirim. Yani o zat, tekbir alırken kendisi ile beraber sanki camii de sallandı. O anı hiç unutamam. Ve Necip Fazıl’a verdiğim o cevabın yani ‘Allah sana evliyaların listesini mi gönderdi?’ ne kadar yerinde olduğunu anladım. O büyük bir evliya idi. Allah bizleri şefaatine nail eylesin.”

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