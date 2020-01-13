"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

İmtihanlardan da imtihan olacağız

Hasan ŞEN
13 Ocak 2020, Pazartesi
Şiddetli bir imtihandayız.

Elmasların şişelerden ayrılması için Cenab-ı Hak bizleri imtihan ediyor. Hazreti Üstad Bediüzzaman’ın sık sık bahsettiği ‘zındıka komitesi’ her zaman olduğu gibi yine münafıkane planlarıyla çalışmaktalar.

Hizmette sebat ederek çalışan kardeşlerimizi çeşitli nifak planlarıyla dağıtmak veya hizmetten soğutmak için acip desiselerle akla gelmeyen şeyleri işaa ediyorlar. Ki fedakâr kardeşlerimizin aralarını açarak ve birbirlerinin küçük hatalarını büyüterek, cerbeze yaparak, “İleride çok zarar görürsünüz” diye bu kudsî hizmetten ya ayırıyor veya zayıf bir damar bulup nazarlarını başka tarafa çeviriyorlar. Ve bunun için de çeşitli bahaneler buluyorlar. Bu hususta inşaallah fedakâr kuvvetli kahraman kardeşlerimiz böyle hainane desiselere aldanmayacaklar.

Yeni Asya Neşriyat hizmetinde daha ileriye giderek naşiri olduğumuz Risale-i Nur hizmetinde daima yeni mesafeler katedeceklerdir. Çünkü hizmette sebatsızlık hem hizmete, hem hizmet ehlinin şevkine zarar olup mesuliyete sebep olur.

Hazreti Üstad, ‘Altıncı desise-i şeytaniye”de şöyle diyor: “Evet şeytan-ı ins ve cinni her cihette hücum ederler. Onlar, öyle öyle desiselerle onları hizmet-i Kur’âniyeden alıkoyuyorlar ki, haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar, ta ki hizmeti Kur’âniyeye vakit bulmasın. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki, hevesi uyanıp, hizmete karşı bir gaflet gelsin. Ve hakeza, bu hücum yolları uzun çeker.”

Bu gibi şeytanî desiselere karşı demir ve çelik gibi sebat ve sadâkat ve metanet lâzım ki dayanabilinsin. Bu aynı zamanda sebat edip etmeme cihetinde kaderin bir imtihanıdır. 

Bu imtihanda ehli zındıkaya karşı çıkacak hizbü’l Kur’ân hakkında o zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset canibiyle onlara galebe edilemeyeceğini, ancak manevî kılıç hükmünde i’cazı Kur’ân’ın Nurlar’ıyla mukabele edilebilir diyen Üstad şunu da ifade ediyor: “Cadde-i kübra-i Kur’âniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşaallah Risale-i Nur yoluyla Kur’ân-ı mu’cizü’l-beyenın daire-i kudsiyesine girenler, daima Nur’a, ihlâsa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir.”

Okunma Sayısı: 384
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni sistem benimsenmedi

    AİHM tek seçenek değil

    Depreme hazır değiliz

    İran yalanı sorguluyor

    Otomotivde 1.5 yıldır kriz var

    2019’un iş cinayeti rakamı: 1736

    Fayton sorunu çözüm bekliyor

    Olanlar vicdan yaralıyor

    Türkiye’de evlilik yaşı 30’u aşmadı

    CHP, FETÖ’nün siyasî ayağını Meclis’e getiriyor

    İdlib'de katliamın detayları ortaya çıktı

    Irak’ta ABD üssüne 8 füzeyle saldırı

    İran'a sürpriz ziyaret

    Ameliyatta da görev yaptılar ama kimseye inandıramadılar

    'Minik bedenlere' güçlükle ulaşılıyor

    MSB'den Libya ve İdlib açıklaması

    Tüketiciler en çok neden şikayet etti?

    Donan Çıldır Gölü'nde "Eskimo" usulü balıkçılık

    Yürek dağlayan bir kare daha!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AİHM tek seçenek değil
    Hasan ŞEN

    İmtihanlardan da imtihan olacağız
    Risale-i Nur'dan

    Namaz tesbihatının ehemmiyeti büyüktür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Dünya bu çılgınlardan kurtulmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aynı Kutay, Sabahattin Ali’yi de yaktı
    M. Said ZEKİ

    Kötülüğün sıradanlaşması ve hukuk
    Genel

    İran yalanı sorguluyor
    Ali FERŞADOĞLU

    En tesirli nasihat: Lisan-ı hal
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Dünden bugüne Nur Camiası’nın tavrı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.