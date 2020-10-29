Yıkılmayan kale Yeni Asya

Gâh olur devran bize mihr’ü vefalar gösterir

Gâh döner her lûtfuna yüzbin cefalar gösterir.

Ahmet Paşa’nın bu veciz şiirini okuyunca aklıma hemen Yeni Asya Gazetesi geldi. Elli yılı aşan bir mücadele ve manevî cihad vazifesini yerine getirirken çektiği sıkıntılara rağmen Cenab-ı Hak bu zevkli cihadda şahs-ı manevî denilen samimî Nur Talebelerinden mukayese kabul etmeyen büyük bir okuyucu kitlesini mihr-ü vefalar olarak vermiş.

Fakat her umuru hayriyenin muzır manileri olduğu gibi kader-i İlâhî imtihan sırrı olarak bu seferde her vefasına karşı değişik cefalar vermiş. Cemaatimiz (bu da geçer yahu) diyerek hiç sarsılmadan yoluna devam ederek büyük bir kahramanlık göstermiştir.

‘Vazifemiz Kur’ân’ın imanî hakikatlarını ehl-i imana bildirmektir’ diyerek yarım asırdır yoluna devam etmekte olan Yeni Asya Gazetesi mensuplarını ve muhterem okuyucuları için yazdığım bir şiirimi takdim ediyorum:

Hergün yepyeni bir ışık, yeni bir eser

Ab-ı Zemzem mi bu veya Mâi Kevser

Dikkat et nerden akseder bu Nurlu kelâm?

Ey naşir-i Nur sana binlerce selâm

Yüce bir dâvânın çok güçlü nefesi

Zındıkaya karşı hiç susmayan sesi.

Tavizsiz bir çizgi ve serapa onur

Tükenmez hazinesi sermayesi; Nur

Hakikat güneşidir bu hayalât değil

Yeni Asya önünde hürmetle eğil.