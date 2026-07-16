Huşû içinde namaz kılanlar kurtuluşa ermiştir -2

Allah’ın savaşta namazın kılınmasını istemesi, namazın ve Rasulullah’a (asm) uymanın, sünnetini yerine getirmenin de önemini göstermektedir. Yine savaşta namaz emredilmesi gösteriyor ki, Allah her şartta namazın yerine getirilmesini istemektedir.

Allah kurtuluşa eren mü’minlerin özelliklerini sayarken ilk olarak; “Onlar ki namazlarını huşû içinde kılarlar“5 buyurur.

Allah kanununu koymuş. Kurtuluşa eren mü’minler, namazlarını huşû içinde kılanlardır. Namaz kılmayanlar ise büyük bir tehlikededir. Allah affederse o başka.

Ateş yakar. “Ateşe elini sokma yanarsın “ demek korkutma değildir, uyarıdır. “Namazsızlık tehlikeli bir durumdur “ demekle aynıdır.

Ayette Allah; “Nihayet onların (anlatılan peygamberlerin) peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler. “6

Rasül-ü Ekrem (asm), kızı Fâtıma’ya ; “Ey kızım Fâtıma Peygamber kızıyım diye sakın namazı bırakma. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, namazını vaktinde kılmadıkça Cennete gireceğini zannetme “ buyurmuştur.7

Mü’minler namazı asla terk etmemelidir. Ve kurtuluşa vesile olacak huşûyu da yakalamak için gayret göstermelidir.

Çünkü ayette; her namaz kılan değil, namazı huşu içinde kılanların kurtuluşa ereceği ifade edilir. Huşu yani derin bir saygı ve sevgi hissederek, zaman zaman korkarak, zaman zaman sevgi seline kapılarak namaz kılınmasını istemektedir. Huşû içinde yani namaz kılarken huzurunda olunduğunun farkına varılmasını, kendisiyle iletişime geçildiğinin hassasiyeti içinde olunmasını istemektedir.

Huşû içinde yani ayetleri okurken, tekbirleri getirirken, rukuda, secde de tesbihleri yaparken en güzel bir şekilde tane tane anlayarak ve içtenlikle, şuurluca söylenmesini istiyor.

Huşû içinde yani namazı kılarken kendisini görüyormuş gibi, karşımızdaymış gibi hissederek kılınmasını, biz kendisini göremesek de, kendisi bizi görüyor şuuruyla ibadet edilmesini istiyor. Huşû içinde namaz, “Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz “8 ayetinin verdiği dersi namaz içinde söz verip, namaz dışında uygulamanın adıdır.

Huşû içinde namaz, “Namaz mü’minin miracıdır”9 hadisini yaşamadır. Yani Allah ile buluşmayı, Allah ile konuşmayı hissetmedir, yaşamadır. Bunları hisseden ve yaşayan mü’min, namazı hayatının en önemli görevi haline getirecektir. Hayatını öyle yaşayacaktır.

Günde beş vakit namazını huşû içinde kılan mü’min, her daim Allah’ı yanında hissedecektir. Allah’ın her daim kendisini ve yaptıklarını gördüğünün farkında olacaktır. Hayatını buna göre yaşayacaktır.

Allah “Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir”10 buyurur. İşte bunu sağlayan namaz, huşû içinde kılınan namazdır.

Onun için günde beş vakit namazı huşû içinde kılan başkasının malına el uzatamaz, başkasına haksızlık yapamaz, asla zulmedemez, zina etmez, faiz yemez, içki içmez.

Allah kurtuluşa eren mü’minler için koyduğu bir diğer şart olarak ; “ve onlar ki namaza devam ederler“11 buyurur. Kurtuluşa ermek için huşû içinde kılınan namazın, hayat boyu olmasını istemektedir.

Dipnotlar:

5- Mü’mimun Suresi: 2; 6- Meryem Suresi: 59;

7- Sorularla İslâmiyet sitesi.; 8-Fatiha Suresi: 5;

9- Mirac hadisi 10- Ankebut Suresi:45;

11-Mü’minun Suresi: 9