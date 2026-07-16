Peygamberimiz(asm) son derece âdil olmuştur

Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem, Huneyn veya Hayber Gazvesi ganimetlerini dağıtıyordu. Bu esnada Hâricîlerin ilki sayılan Zülhüveysıra et-Temîmî, Resûlullah’ı âdil bir dağıtım yapmamakla suçladı. Zülhüveysıra et-Temîmî ile Herküs bin Züheyr aynı kişidir.

Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem; en güvenilir, en âdil, en doğru ve ahlâk bakımından en yüksek derecede olduğu halde haksız suçlamalara maruz kalmıştır.

Resûlullah: “Ben en güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” buyurmuştur.

Ayrıca sevgili ve şefkatli Nebîmiz sallallâhu aleyhi ve sellem, adaleti gerçekleştirmek için gelmiştir. Söz, fiil ve yaşantısı ile de son derece âdil olmuştur. Aile ferdlerine ve ümmetine karşı son derece şefkatli ve adaletli davranmıştır. Adaleti gerçekleştirmiş ve bize öğretmiştir. Çünkü, Kur’ân’ın en önemli dört konusundan biri de adalettir.

“Âdil olunuz.” “Allah adaleti emreder.” “Allah, âdil olanları, adaletli olanları sever.” buyuran Cenab-ı Hak, Şûrâ Suresi’nin 15. ayetinde de sevgili ve şefkatli Nebîmize hitâben şöyle buyurmuştur:

“İşte bu bakımdan ey Peygamber! Sen insanları tevhide, Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmeye çağır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve onlara şöyle de: Ben Allah’ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Aranızda âdil olmakla, adaletli olmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda tartışabilecek bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar, dönüş de onadır.”

Evet, sevgili âdil, emin ve şefkatli Nebîmiz sallallâhu aleyhi ve sellem, bize her konuda güzel bir örnektir. İki dünyada da mutlu ve umutlu olmanın formüllerini göstermiştir. Sünnetine uyanlara Cenneti müjdelemiştir.

“[Peygamberimiz (asm)] Beşer için öyle bir istikbalden haber veriyor ki, dünyevî istikbal, ona nisbeten bir katre hükmündedir. Ve öyle bir saadetten haber veriyor ki, dünya saadetleri, ona nazaran rüyalar gibi olur.” (Mesnevî-i Nuriye, s. 26.)

İman, ihlâs, istikâmet, meşveret, adalet, hürriyet, sabır, sebat, metanet, şevk, ümit, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

(Merhum İbrahim Günaydın’ın vefatından önce gönderdiği yazıları, rahmete vesile olması duasıyla yayınlıyoruz.)