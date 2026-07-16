"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Peygamberimiz(asm) son derece âdil olmuştur

İbrahim Günaydın
16 Temmuz 2026, Perşembe
Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem, Huneyn veya Hayber Gazvesi ganimetlerini dağıtıyordu. Bu esnada Hâricîlerin ilki sayılan Zülhüveysıra et-Temîmî, Resûlullah’ı âdil bir dağıtım yapmamakla suçladı. Zülhüveysıra et-Temîmî ile Herküs bin Züheyr aynı kişidir.

Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem; en güvenilir, en âdil, en doğru ve ahlâk bakımından en yüksek derecede olduğu halde haksız suçlamalara maruz kalmıştır.

Resûlullah: “Ben en güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” buyurmuştur.

Ayrıca sevgili ve şefkatli Nebîmiz sallallâhu aleyhi ve sellem, adaleti gerçekleştirmek için gelmiştir. Söz, fiil ve yaşantısı ile de son derece âdil olmuştur. Aile ferdlerine ve ümmetine karşı son derece şefkatli ve adaletli davranmıştır. Adaleti gerçekleştirmiş ve bize öğretmiştir. Çünkü, Kur’ân’ın en önemli dört konusundan biri de adalettir.

“Âdil olunuz.” “Allah adaleti emreder.” “Allah, âdil olanları, adaletli olanları sever.” buyuran Cenab-ı Hak, Şûrâ Suresi’nin 15. ayetinde de sevgili ve şefkatli Nebîmize hitâben şöyle buyurmuştur:

“İşte bu bakımdan ey Peygamber! Sen insanları tevhide, Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmeye çağır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve onlara şöyle de: Ben Allah’ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Aranızda âdil olmakla, adaletli olmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda tartışabilecek bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar, dönüş de onadır.” 

Evet, sevgili âdil, emin ve şefkatli Nebîmiz sallallâhu aleyhi ve sellem, bize her konuda güzel bir örnektir. İki dünyada da mutlu ve umutlu olmanın formüllerini göstermiştir. Sünnetine uyanlara Cenneti müjdelemiştir.

“[Peygamberimiz (asm)] Beşer için öyle bir istikbalden haber veriyor ki, dünyevî istikbal, ona nisbeten bir katre hükmündedir. Ve öyle bir saadetten haber veriyor ki, dünya saadetleri, ona nazaran rüyalar gibi olur.” (Mesnevî-i Nuriye, s. 26.)

İman, ihlâs, istikâmet, meşveret, adalet, hürriyet, sabır, sebat, metanet, şevk, ümit, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

(Merhum İbrahim Günaydın’ın vefatından önce gönderdiği yazıları, rahmete vesile olması duasıyla yayınlıyoruz.)

Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Acil yargı değil, adil yargı olsun

    Akaryakıta çifte zam geliyor

    Ankara’da NATO Zirvesi-2

    Bursa Büyükorhan'da orman yangını

    9 ayda 3600'den fazla ateşkes ihlalini ancak İsrail gibi bir terör şebekesi yapar

    Muğla-Milas'taki orman yangını "büyük ölçüde" kontrol altında

    ABD'nin İran'a düzenlediği son saldırılarda 30'dan fazla sivil öldü, 260 kişi yaralandı

    Milli irade hakim olsun - On yılın ardından 15 Temmuz'un muhasebesi yapılmalı

    Suçluyla suçsuz birbirinden ayrılsın

    Eski rejim tasfiye oluyor

    Emekliler de iş arıyor

    Türkiye’de bağımsız bir yargı istiyoruz

    'Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yaptığı füze saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz'

    Huzuru İslâm’da buldular: İki İngiliz kadın daha Müslüman oldu - “Sanki eve dönmüş gibi hissettik”

    İspanya, Fransa'yı eleyerek finale yükselen ilk takım oldu - Fransa, bu kez finali göremedi

    Bu nasıl vicdan?

    Ankara’da NATO Zirvesi-1

    Fransa-Fontainebleau Ormanı'nda 1900 hektar alan kül oldu

    Ahbap Derneği soruşturmasında 17 kişi daha gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Acil yargı değil, adil yargı olsun
    Genel

    On yılın ardından 15 Temmuz (2)
    Genel

    Akaryakıta çifte zam geliyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.