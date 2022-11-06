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6 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Çocuk yetiştirmek (6)

Hediye Ballıkaya
06 Kasım 2022, Pazar
Evimiz, okulumuz

İnşaallah artık İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü öğrenciyim. Akademik anlamda bu konularda ilerlemek öncelikle kendi anneliğime daha sonra başka ebeveynlere ve çocuklarımıza ulaşmak istiyorum. Dualarınız ile bu yolda hayırlı faydalı ilimler öğrenip Allah (c.c) yolunda karınca misali yürümek istiyorum.

Biz ev hanımları zaman yönetimini yapabilirsek Allah’ın izniyle her işimizi düzenli bir şekilde yapabiliriz. Bizim en önemli vazifemiz öncelikle eşimize güzel ahlaklı saliha hanım olabilmek ardından çocuklarımıza güzel ahlaklı faydalı anne olabilmek duası ile yolumuza devam etmeliyiz. Eşimiz, bizim sonsuza kadar yol arkadaşımız onun gönlünü hoş etmenin yollarını ararken, çocuklarımız ise bizim evimizde misafir. Onları da güzel ağırlayıp onlarla güzel geçinmenin yollarını arayalım. Her fikir, her aydınlanma, her gelişim onların dilini anlayıp onlarla güzel geçinmekten geçiyor. Çocuklar bir davranış sergilerken başıboş gelişi güzel sergilemiyor. Her şeyin bir sebebi ve sonucu oluyor. 

“Herbir adam eğer hanesinde dört-beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük Medrese-i Nuriye’ye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alakadar komşularından üç-dört zât birleşsin ve bu hey’et bulundukları haneyi küçük bir Medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesi’nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar.” (Emirdağ Lâhikası-2, s. 107) 

Bu hakikatler ışığında evimizi ilim okuluna çevirmemiz mümkün. Biz anneler, çocuğumuz okula gidince çok mutlu olduğumuz için, onların bizim evimizde misafir olduğunu düşünerek ev ortamını kaliteli eğitim ortamı yapabiliriz. Okulumuzda çocuğumuz yaş dönemine göre etkinlikler mevcut olmalı. Mesela okul öncesi dönemdeyse evde yapılacak etkinlikler; elif ba okumaları, boyama, hamur oynama, kitap okuma vs yapılabilir. Çocuğumuz etkinlik yaparken biz de yanında kitap okuyabiliriz. Evet elimizdeki telefonları bir kenara bırakalım. Sosyal medyadan ayıracağımız 15 dk bizim okumalarımız ve ailemiz için çok verimli dakikalar demektir. Hayatımızı başkalarının ne yaptığı ile değil de ben ailem ile ne yapıyorum onun derdinde olalım. Evimizdeki masamız ilim masası olsun. Kur’an, Risale-i Nur’umuz, gazetemiz, dergilerimiz, çocuğumuza ait kitaplar etkinlik ve fen ilimlerine ait makaleler, kalemler, kağıtlar ve biz ailemiz. 

GELİŞİM DÖNEMİNE GÖRE ÖĞRENME FAALİYETİ

İptidaî derslerde izah az olur. (Risale-i Nur, Tarihçe-i Hayat, s. 440) Elifba okumayan çocuğa felsefe-i tabiiye dersi verilmez. (Tarihçe-i Hayat, s. 66) Şer’an yedi yaşına gelen bir çocuğa namaz gibi farzlara peder ve valideleri onları alıştırmak için, teşvikkârâne emretmek ve on yaşına girse, şiddetle namaz kıldırmak ve alıştırmak şeriatta var. (Emirdağ Lâhikası 2, s. 69)

EVDE ZAMAN YÖNETİMİ NASIL OLUR?

Çoğu hanım evdeki işlerinin bitmediğinden yakınır, aslında günlük rutinler yapılır ve biter fakat her gün tekrar eden işler vardır. O sebeble her güne yeni bir iş çıkar. Bizler ise programla hareket edersek her şeyin üstesinden geliriz inşaallah. Zaman yönetimi bizim elimizde olan irademiz ise kullandığımız güzel bir hazinedir. Zamanın bereketlenmesi için ilk şart sabah namazına kalkmak ve hemen harekete koyulmaktır. Sabah namazından sonra uyumamak ve işlerini yapmaya başlamak çoğu işlerin erkenden biteceğine işarettir. Kendine bile zaman ayırabilirsin bu süreçte. Evet zaman yönetimin en önemli kuralı; sabah erken uyanmaktır! Ne dersiniz?

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