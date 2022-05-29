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29 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Kadın olmak ya da olabilmek

Hediye Ballıkaya
29 Mayıs 2022, Pazar
Sahiden neydi kadın olmak ya da kadın olabilmek? Bu sorunun cevabı tam manasıyla ancak evlendikten sonra inkişaf edebildiğini hissetmeye başladım. Eşlerimize dönüp teşekkür etmeliyiz. Kadın olmak ya da kadın kalabilmek, belki de tüm mesele budur!

Kadın olmak demek fedakârlık ve sorumluluk duygusunu iliklerine kadar taşıyabilmek demek. Allah’ın sana özel olarak ikram ve lütfettiği, kocana itaat ve itimat etmek demek. Belki de kendini, kalbini İslama eşine, evine adamak demek. Allahın rızasına uygun eşini haramlardan koruyabilen saliha hanım olabilmek demek. Tüm bunları yapabiliyorsan, kadın olabilmek budur. Belki de kadınlık bir duygu gibi ruh gibi seni çevreleyen zırhtır. Evet dikkat ben bir kadınım zırhı. Tesettürlü kadın dışarıya çıktığında gözlerini, evin içinde ise ellerini korumaya çalışan bunu, cevşen okuyarak o zırha bürünen saliha takvalı kadındır. Evinin merkezine ailenin reisi kocanıyerleştir ki o da sana efendi olsun, seni koruyup kollasın, kendine, gönlüne seni  sultan yapsın. Allah’ın nazik aciz mahluku olan biz kadınlar, rızayı gözetirsek çok güçlüyüz. O güçle ayaktayız. O his bize güç veriyor. O güç bize yaşama enerjisi veriyor. Yeter ki o gücü hissedelim. O gücü hissetmeyip çevremizdekilerin enerjisini negatife çekersek yalnızlaşırız. Biz kadınlar birbirimize moral verelim; negatif enerjilerinizi toprağa gönderelim.

Her işi yapmaya Allah’ın izniyle iştiyakım var. Çünkü ben bir kadınım. Kadın olmak demek belki de tatlı dilli, güler yüzlü olmak demek. Sen gül ki eşin gülsün, çocuğun gülsün, evin yuvan gülsün. Kadın evin ruhudur. Kadın nasılsa eşin de öyledir. Kadın nasılsa ev de öyledir. Atalar boşuna söylememiş ‘yuvayı dişi kuş yapar’ diye. Yuvayı güzelleştiren, umutlandıran kadındır. Kadın olmak elindekiyle yetinmek ve kocasını zor duruma düşürmemek demektir. İktisatlı olmak ve şükür ile mutlu olabilmek demektir. Kadın olmak belki de her şey demektir. Her güzelliğe vesile olmak güzel nesiller yetiştirmek demektir.

Kadın olmak demek çocuğuna anne olabilmek onu güzel ahlâk üzere yetiştirebilmek demektir. Acizliğini anlayıp Allah’a yalvarmak demek. Anne olmak demek çocuğuna bakıp gözetip kollamaktır. Anne olmak onun mucizeliğine her an şahit olmaktır. Ona dualar etmek ve İslâm yolunda onu yönlendirmek ve iki dünyasına katkı sağlamaya çalışmaktır.

Velhasıl kadın olmak önceliğinin evi ve çocuğu olması demektir.

Kadın olmayı seviyorum ve bu duyguyu bana sevdiren Peygamber Efendimize sonsuz teşekkür ediyorum.

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