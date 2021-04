ÇOCUK VE RAMAZAN - Hazırlayan: Hediye Ballıkaya

- Nur Dede’nin yazdığı kırmızı kitaplar var ya bizim evimizde de var onları okumak da sevap mı Ramazan’da?

- Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir. Kur’ân-ı Hakîm’in, nass-ı hadis ile, her bir harfinin on sevabı var, on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir.

Kırmızı kitapların içinde de âyetler hadisler var onu okuyunca Kur’ân okumuş oluyoruz. Birinci Söz’de anlatmıştık ya Bismillah her hayrın başıdır. Bismillah diyerek Kur’ân okumaya ve Risale-i Nur okumaya başlayalım canım oğlum.