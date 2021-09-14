Barla programı ve eve dönüşler

Dönüş yolunda her şeyin maddeye indirgendiği bu dünyada, maddenin bütün ağırlığıyla hakikatin üstünü örtmeye çalıştığı gösteri toplumunda, yani ahir zamanda genç olmayı düşünüyordum.

Hakikati aramaya, anlamlandırmaya çalışırken üstü başı dünyalık kokmayan bir mü’min olmaya çalışmayı… Her gün her gün aklımızı, ruhumuzu, bedenimizi yaralayan farklı hücumlarla karşılaşırken bunu izale etmeye çalışmayı...

Peki sizin de pandemi zamanında ataletin, gafletin ağır bastığı zamanlarınız oldu mu? Göğsünüzün üzerine bir ağırlık gibi çöken ahir zamandan, imtihanlardan kaçmak istediğiniz zamanlar? Kararlar alıp kararlar bozduğunuz, dünya ile ahiret arasında sıkıştığınız zamanlar? Esbaplar çoğaldığında vicdanınızın sessiz bağırışlarını duydunuz mu? Böyle bir zamanda Barla... Canım Barla, Canım Nurlar imdadımıza koştu. İzmir hanımlar grubunun düzenlediği İzmir programını taçlandıran bir haftalık Barla kampına katıldık birkaç arkadaşımla. Nefes oldu bize. Teneffüs oldu. Hakikatleri hayatlarına tatbik etmiş ablalarımızla tecrübe edilmiş güzelliklerin hayattaki uygulanabilirliğine şahit olduk, müdebbirlerin bir aylık kamp sonu yorgunluğuna rağmen yalnız Allah rızası için son ana kadar hizmetlerine şahit olduk ve dünyanın olağanca ağırlığını üstümüzden alıp götüren ve yalnız değilsin hissini veren canım kardeşlerimle buluştuk.

Evet din bir imtihan, dünya da yüksek ruhlarla sefil ruhların elmasla kömürün ayrıldığı bir müsabaka meydanı. Ahir zaman bu meydanı zorlaştırıyor. Ama bu zorluğu sadece ben yaşamıyorum, biz yaşamıyoruz. Birçok genç yaşıyor ve müsabakayı başarıyla bitirmek isteyen birçok genci tanıdım bu kampta. Güç oldular, kuvvet oldular bize. Uzun bir ev molasında sonra cemaat olmanın, birliğin ne kadar güç verici bir şey olduğuna tekrar şahitlik ettik. Genç olmak harika bir güç ve bunu iman yolunda, hakikatin yolunda harcamak daha da güç veren bir şey..

Ahir zamanda imanına sahip çıkabilen bir genç olmak kolay değil, ama bunun için çabalamak dünyada ki her şeyden, her meseleden çok daha kıymetli ve çok daha güzel. 20 yıl sonra geçmişimize, gençliğimize baktığımızda keşke enerjim, gücüm yerindeyken ‘şunları da yapsaydım’larımızı azaltmak için tekrar derin bir nefes aldık Barla’da. Nefesimizi verdiğimizde Cennette olmak duâsı ile.

Tekrar bu kampı düzenleyen İzmir Cemaaati Hanımlarından, Türkiye’nin dört bir yanından gelen müdebbirlerimizden ve kampa katılan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun.