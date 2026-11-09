ŞİİR

Mutluluk içinde bugünden yarına, Kaldığımız bayram olsun bu bayram. Cennet gibi yurdun kara bağrına, Dolduğumuz bayram olsun bu bayram. Bir tarafa atıp, dünya işini... Garibanın hayra yorup düşünü, Çaresize çare akan yaşını, Sildiğimiz bayram olsun bu bayram. Muhammed Resul’ün düşüp izine, Hak kelâmı katıp her bir sözüne, Öylesine içten garip yüzüne... Güldüğümüz bayram olsun bu bayram. Ayrılma edepten günahtan sakın. Her şeyin üstünde rızası Hakk’ın, Gönülden isteyip can dosta yakın, Geldiğimiz bayram olsun bu bayram. Kul bunaldığında gelirmiş Hızır! Verilmiş nimetler sofralar hazır. Teslim olup Hakk’a dünyada huzur, Bulduğumuz bayram olsun bu bayram. AHMET ÇUKUR

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