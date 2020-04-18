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18 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Koronadan korunma

Hüseyin ÇETİNSOY
18 Nisan 2020, Cumartesi
Hastalığın orijinali kedilerde görülen infeksiyöz peritonitistir. Normalde insana bulaşmaz. Virüs mutasyon geçirdiği için bulaşmaktadır.

Hastalık pandemiktir. Yani çok hızlı yayılıyor. Fakat ölümler sadece virütik değil aynı zamanda mikrobiktir. Yani sadece viral bulaşma olsa ölümler çok az olabilir. Fakat bağışıklık sistemi zayıfladığından sekonder enfeksiyona ya da miks enfeksiyona sebep olmaktadır. Yani hastalığa ikinci bir bakteriyel hastalık ya da daha çok bakteriyel hastalık eşlik etmektedir. Böylece bakteriler logaritmik olarak yani katlanarak ürediğinden hastalık ölümcül hâle gelmektedir.

Yine de müdahale zamanında yapılabilse ölüm oranı azalır. Fakat pandemilerde hastane hizmetleri yetersiz kalmaktadır. Çünkü sağlık hizmetleri genelde nüfusun ancak yüzde beşine hitap edecek şekilde planlanmıştır. Bu da hastane yatak sayısına göredir. Gerekli cihaz ve ekipman dahil değildir.

Bu yüzden orta yaş üstü ve yaşlıların kurtulma oranı düşük olmaktadır. Bilhassa kronik hastalarda durum daha vahimdir.

Salgın hastalıklarda bir saatlik gecikmenin bile büyük önemi vardır. Bu işin şakası yoktur. Durum çok çok ciddiye alınmalıdır.

Peki, bu aşamada ne yapmamız gerekiyor? Bu hastalıktan nasıl korunacağız? Sadece dezenfeksiyon ve temizlik uygulamalarını yapmak yeterli midir?

Temizlik ve dezenfeksiyon tedbirleri çok önemli olmakla birlikte salgın hastalıklardan korunma için yeterli değildir. Çünkü salgın hastalıkların önlenebilmesi, ancak tecrit ile mümkündür. Yani mümkün mertebe karantina tedbirleriyle hastalığın yayılıp bulaşmasının önüne geçilmesi gerekir. Bu amaçla sokağa çıkma yasağı dâhil her türlü tedbir alınarak yayılma engellenmelidir.

Bu arada hastalığı hafife alan beyanlara ve işin uzmanı olmayan medyatik şovmenlerin açıklamalarına itibar edilmemelidir. Bunlar bir takım hastalıkların daha fazla ölümlere yol açtığını, bu hastalıktan ölüm sayısının az olması sebebiyle korkmamak gerektiğini söyleseler de salgınlarda görülen yayılma hızını hesaba katmadıklarından hastane ve sağlık hizmeti yetersizliliğini nazara almamaktadırlar.

Bir de Cenab-ı Allah’ın kâinatı idare ederken koyduğu kurallar; Cenab-ı Allah’ın yaratıkları hakkındaki hüküm ve âdetleri anlamına gelen “sünnetullah” kanunlarına uygun tedbirleri almadan “Bu hastalığa sebep olan virüs Allah’ın kudretindedir. O bizi korur.” rahatlığıyla tevekkül yaptığını zanneden görüşlerden de uzak durulmalıdır.

Ayrıca hastalığın görüldüğü ülkelerdeki ölüm istatistiklerindeki yaş oranlarına da aldanmamak gerekir. Şu anda daha çok yaşlı ve kronik hastalığı olanlardaki yüksek ölüm oranları virüsün mutasyonuyla her an değişebilir. Tedbirleri her yaşa uygun almak elzemdir.

 “Bir yerde vebâ olduğunu işittiğinizde oraya girmeyiniz. Bir yerde vebâ ortaya çıkar, siz de orada bulunursanız, hastalıktan kaçarak oradan dışarı çıkmayınız.” (Buhârî, Tıb 30; Müslim, Selâm 98) buyurarak salgın hastalıklarda tecritin önemini vurgulayan Hazreti Peygamber Efendimiz’e (asm)  ittiba etmek zorundayız.

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