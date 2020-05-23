TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Tıbb-ı Nebevî’yi kısaca tanıtmaya ve bazı örnekler sunmaya çalıştığımız bu yazımızda günümüz sağlık endişelerine dikkat çekmeye çalıştık. Koronavirüs salgınının hakkalyakin hissedildiği günümüz ortamında; aslında sadece Tıbb-ı Nebevî’nin değil abdestten namaza, oruçtan güzel ahlâka kadar Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselâmın sünnetini yaşamanın sağlık ve huzurun kaynağı olduğunu anlamış olduk.

Bu çalışmamızı Hz. Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselâmın sağlık hakkındaki sözleriyle bitirmek istiyoruz:

“Sizlerden her kim vücutça sağlıklı, nefsinden, malından korkusuz ve huzurlu, günlük yiyeceği de yanında olarak sabahlarsa, sanki dünyanın bütün nimetleri kendisinde toplanmış gibi olur.” (Tirmizi Zühd Hadis 2346)

“Emniyetli (korkusuz) yaşamak ve sağlıklı olmak iki büyük nimettir ki, insanlardan pek çoğu bu iki nimetten mahrumdur.” (İ. Sünnî vr. 10b).

“Ey insanlar! Şüphesiz ki dünyada insanlara, imân ve sağlıktan daha kıymetli bir şey verilmemiştir. Böyle olun- ca, yüce Allah’tan bunları isteyiniz.” (Müsned 1/8)