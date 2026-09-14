"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Yeni sezonda yeni adımlar

Yeni Asya'dan Size
14 Eylül 2026, Pazartesi
Yeni Asya Medya Grubu olarak yeni yayın dönemine girerken, gazete ve neşriyat çalışmalarımızın yanında dijital mecralardaki faaliyetlerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz.

*

Yeni Asya TV içerik üreticilerini bekliyor

Yeni Asya YouTube kanalımızı daha zengin, dinamik ve katılımcı bir yayın platformuna dönüştürmek istiyoruz. Bu sebeple okuyucularımızın, gençlerimizin ve Yeni Asya gönüllülerinin program fikirlerini, metin ve senaryo çalışmalarını, ayrıca yayına hazır içeriklerini bekliyoruz.

Özellikle sosyal medya ve kısa video formatlarına uygun çalışmalar için bazı teknik ölçüler bulunuyor. Gönderilecek videoların en fazla 3 dakika, dikey formatta, 30 fps, en az 1080p çözünürlükte ve yüksek görüntü kalitesine sahip olması bekleniyor. İçeriğin tamamının yapay zekâ ile üretilmemiş olması ve telif hakkı ihlâline yol açabilecek görüntü, müzik veya ses unsurları içermemesi de önem taşıyor.

Fikirlerinizi ve çalışmalarınızı [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

*

Yeni Asya TV’de iki yeni program

YouTube kanalımızdaki yeni yayınlarımız da devam ediyor.   Bir taraftan çalışma, gayret ve üretmenin hayatımızdaki yerini ele alırken, diğer taraftan dijital dünyanın insanî ve imanî ölçüler çerçevesinde nasıl kullanılabileceği üzerinde düşünmeye devam ediyoruz. Çünkü dijitalleşme teknolojik bir değişimin yanında ahlâk, mahremiyet, üslûp ve sorumluluk meselesidir.

“Çalışmak en büyük zaferdir.” İzlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=xDwq-ZLRs0Y

“Dijital Tesettür.” İzlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=ivg4ka6qQSE

*

Genç Yorum Eylül sayısından çağrı: “İnsanca, Müslümanca ve hür yaşamak istiyoruz!”

Gençlerimizin sesi Genç Yorum, yeni sayısında dikkat çekici bir başlıkla okuyucularının karşısına çıkıyor: “İnsanca, Müslümanca ve hür yaşamak istiyoruz!” Medyadan sosyal hayata, inanç hürriyetinden dijital dünyanın insan üzerindeki etkilerine kadar gençlerin karşı karşıya bulunduğu meseleleri sorgulayan Genç Yorum, hür düşünen, değerlerine bağlı ve çağını doğru okuyabilen bir gençliğin yetişmesine katkı sunmayı sürdürüyor.

Genç Yoruma abone olmak için tıklayınız:

https://yeniasyadijital.com/urun?type=magazine&id=13

**

“Küçük Sözler” orijinal el yazısıyla yayımlandı

Yeni Asya Neşriyat çok özel bir eseri okuyucularla buluşturdu. Bediüzzaman Said Nursî’nin orijinal el yazısıyla “Küçük Sözler” yeni baskısıyla yayımlandı.

Eserde orijinal Osmanlıca metnin yanında Latin harfli çevriyazı, lügatçe ve dipnotlar da bulunuyor. Böylece okuyucu hem Bediüzzaman’ın kendi hattını görme imkânı buluyor, hem de metni günümüz harfleriyle takip edebiliyor.

Küçük Sözlere Yeni Asya e-kitap satış kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.yeniasyakitap.com/bediuzzaman-said-nursi/kucuk-sozler-osmanlica-turkce-2226

*

Yeni Asya Haber artık cebinizde

Dijital dönüşüm çalışmalarımızın önemli adımlarından biri de Yeni Asya Haber Portalı mobil uygulaması oldu. Yeni Asya Dijital uygulamasının ardından geliştirilen haber uygulamamız, Google Play ve App Store üzerinden indirilebiliyor.

Gazetemizin sürmanşetindeki QR kodu telefonunuzun kamerasıyla okutarak uygulamanın indirme sayfasına kolayca ulaşabilirsiniz. Böylece Yeni Asya’nın gündeme ilişkin haber, yorum ve gelişmelerini cep telefonunuzdan daha hızlı takip edebilirsiniz.

PlayStore: https://play.google.com /store/apps/details?id= com.yeniasya.sondakika

AppStore: https://apps.apple.com /tr/app/yeni-asya-haber-portal%C4%B1/id6 771389965?l=tr

*

Yeni Asya’yı gazetesiyle, dergileriyle, kitaplarıyla, televizyon ve YouTube yayınlarıyla, mobil uygulamalarıyla ve dijital platformlarıyla geleceğe birlikte taşıyacağız. Okuyucularımızdan ricamız, uygulamalarımızı yalnızca kendi telefonlarına indirmekle kalmamaları; ailelerine, dostlarına ve çevrelerindeki Yeni Asya okuyucularına da tanıtmalarıdır. Dijital mecralarda daha güçlü olmanın yolu, okuyucularımızın aktif desteğinden geçiyor.

*

Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp İletişim Hattı: 

0546 539 13 69

Yeni Asya ailesi olarak hepinize selâm ve muhabbetlerimizi iletiyor; bereketli, huzurlu ve feyizli bir hafta diliyoruz.

Okunma Sayısı: 381
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bariyere çarpan otobüste çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

    İsrailli bakandan "NAZA"nın yönetmenlerine tehdit

    Eğitim sisteminin reforma ihtiyacı var

    Okullar açılırken eğitimdeki tablo

    Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

    12 Eylül olmasaydı ne olurdu?

    Eğitim, çözüm bekliyor

    Eğitim sisteminin boyası değişti

    Veri tabanlı İslamofobi

    ABD’de dikkat çeken Filistin anketi

    Darbelerle hesaplaşmanın yolu, güçlü bir hukuk devletinden geçer

    Rakamları makyajlayarak fabrikaların bacasını tüttüremezsiniz

    Evler borçla dönüyor

    Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir

    Üsküdarlılardan Dedetaş’a destek

    Ferhat Arslan: Dedetaş için talebim imtiyaz değil, hukuk

    Adalet enkaz altında kalmasın

    12 Eylül Türkiye’nin geleceğini kararttı

    'Kuzey İrlanda ve İrlanda "en nihayetinde" birleşecek'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrailli bakandan "NAZA"nın yönetmenlerine tehdit
    Genel

    Bariyere çarpan otobüste çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
    Genel

    Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.