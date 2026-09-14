Yeni sezonda yeni adımlar

Yeni Asya Medya Grubu olarak yeni yayın dönemine girerken, gazete ve neşriyat çalışmalarımızın yanında dijital mecralardaki faaliyetlerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz.

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Yeni Asya TV içerik üreticilerini bekliyor

Yeni Asya YouTube kanalımızı daha zengin, dinamik ve katılımcı bir yayın platformuna dönüştürmek istiyoruz. Bu sebeple okuyucularımızın, gençlerimizin ve Yeni Asya gönüllülerinin program fikirlerini, metin ve senaryo çalışmalarını, ayrıca yayına hazır içeriklerini bekliyoruz.

Özellikle sosyal medya ve kısa video formatlarına uygun çalışmalar için bazı teknik ölçüler bulunuyor. Gönderilecek videoların en fazla 3 dakika, dikey formatta, 30 fps, en az 1080p çözünürlükte ve yüksek görüntü kalitesine sahip olması bekleniyor. İçeriğin tamamının yapay zekâ ile üretilmemiş olması ve telif hakkı ihlâline yol açabilecek görüntü, müzik veya ses unsurları içermemesi de önem taşıyor.

Fikirlerinizi ve çalışmalarınızı [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

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Yeni Asya TV’de iki yeni program

YouTube kanalımızdaki yeni yayınlarımız da devam ediyor. Bir taraftan çalışma, gayret ve üretmenin hayatımızdaki yerini ele alırken, diğer taraftan dijital dünyanın insanî ve imanî ölçüler çerçevesinde nasıl kullanılabileceği üzerinde düşünmeye devam ediyoruz. Çünkü dijitalleşme teknolojik bir değişimin yanında ahlâk, mahremiyet, üslûp ve sorumluluk meselesidir.

“Çalışmak en büyük zaferdir.” İzlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=xDwq-ZLRs0Y

“Dijital Tesettür.” İzlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=ivg4ka6qQSE

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Genç Yorum Eylül sayısından çağrı: “İnsanca, Müslümanca ve hür yaşamak istiyoruz!”

Gençlerimizin sesi Genç Yorum, yeni sayısında dikkat çekici bir başlıkla okuyucularının karşısına çıkıyor: “İnsanca, Müslümanca ve hür yaşamak istiyoruz!” Medyadan sosyal hayata, inanç hürriyetinden dijital dünyanın insan üzerindeki etkilerine kadar gençlerin karşı karşıya bulunduğu meseleleri sorgulayan Genç Yorum, hür düşünen, değerlerine bağlı ve çağını doğru okuyabilen bir gençliğin yetişmesine katkı sunmayı sürdürüyor.

Genç Yoruma abone olmak için tıklayınız:

https://yeniasyadijital.com/urun?type=magazine&id=13

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“Küçük Sözler” orijinal el yazısıyla yayımlandı

Yeni Asya Neşriyat çok özel bir eseri okuyucularla buluşturdu. Bediüzzaman Said Nursî’nin orijinal el yazısıyla “Küçük Sözler” yeni baskısıyla yayımlandı.

Eserde orijinal Osmanlıca metnin yanında Latin harfli çevriyazı, lügatçe ve dipnotlar da bulunuyor. Böylece okuyucu hem Bediüzzaman’ın kendi hattını görme imkânı buluyor, hem de metni günümüz harfleriyle takip edebiliyor.

Küçük Sözlere Yeni Asya e-kitap satış kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.yeniasyakitap.com/bediuzzaman-said-nursi/kucuk-sozler-osmanlica-turkce-2226

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Yeni Asya Haber artık cebinizde

Dijital dönüşüm çalışmalarımızın önemli adımlarından biri de Yeni Asya Haber Portalı mobil uygulaması oldu. Yeni Asya Dijital uygulamasının ardından geliştirilen haber uygulamamız, Google Play ve App Store üzerinden indirilebiliyor.

Gazetemizin sürmanşetindeki QR kodu telefonunuzun kamerasıyla okutarak uygulamanın indirme sayfasına kolayca ulaşabilirsiniz. Böylece Yeni Asya’nın gündeme ilişkin haber, yorum ve gelişmelerini cep telefonunuzdan daha hızlı takip edebilirsiniz.

PlayStore: https://play.google.com /store/apps/details?id= com.yeniasya.sondakika

AppStore: https://apps.apple.com /tr/app/yeni-asya-haber-portal%C4%B1/id6 771389965?l=tr

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Yeni Asya’yı gazetesiyle, dergileriyle, kitaplarıyla, televizyon ve YouTube yayınlarıyla, mobil uygulamalarıyla ve dijital platformlarıyla geleceğe birlikte taşıyacağız. Okuyucularımızdan ricamız, uygulamalarımızı yalnızca kendi telefonlarına indirmekle kalmamaları; ailelerine, dostlarına ve çevrelerindeki Yeni Asya okuyucularına da tanıtmalarıdır. Dijital mecralarda daha güçlü olmanın yolu, okuyucularımızın aktif desteğinden geçiyor.

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Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp İletişim Hattı:

0546 539 13 69

Yeni Asya ailesi olarak hepinize selâm ve muhabbetlerimizi iletiyor; bereketli, huzurlu ve feyizli bir hafta diliyoruz.