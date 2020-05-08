Tıbb-ı Nebevî ve obezite

TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Her hastalığın başı karnı fazla doldurmaktır.” “Her hastalığın başı karnı fazla doldurmaktır.” “Her hastalığın başı karnı fazla doldurmaktır.” (Ramuz el-Ehadis: 72/10) diyerek tekrar tekrar sözünde vurgu yapan Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm aslında bugün boğuşmak zorunda kaldığımız pek çok hastalıktan bizleri korumaya çalışmıştır.

Sağlığımızı bozan bu hastalıkların başlıcaları: Kalp ve damar hastalıkları, solunum ve sinir sistemi hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığı, eklem rahatsızlıkları, âdet düzensizliği, böbrek rahatsızlıkları, kanser, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, kısırlık, beynin normal çalışmaması vb.’ dir. Ayrıca gaflete ve manevî duygularımızın ölmesine de sebep olur.

Nitekim “Dünyada çok yiyenler, ahirette aç kalacaklardır.” (Tirmizi, Kıyamet: 37) ve “İbadet az yemektedir.” (Ramuz el-Ehadis:195/9) hadisleri bu tehlikeyi nazara vermektedir. Hatta “Ümmetim için çok korktuğum şey; çok yiyip karınlarının büyümesi, çok uyumaları, tembellik ve inanç zayıflığıdır.” (Ramuz el-Ehadis: 20/10) hadisi durumun vahametini göstermektedir.

Şişmanlıktan, fazla kilolardan kurtulmak için de şöyle demiştir:

“Bedenlerinizi açlık ve susuzlukla zayıflatınız, etlerinizi azaltınız, yağlarınızı eritiniz böylece onları Cennette misk ve kâfur ile karıştırılmış temiz etle değiştirmiş olursunuz.” (Ramuz el-Ehadis: 8/13).

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 2 milyara yakın kişi fazla kilolu ve bunların 600 milyonu da obezdir. 2018 yılında Amerika’nın eyaletleri ve Avrupa ülkelerinde yapılan son araştırmaya göre Türkiye’nin, Avrupa’da en yüksek obezite oranına sahip ülke olduğu anlaşılmıştır. Türkiye’de beden kütle indeksi 30 ve üzerinde olan kişilerin oranı % 32,1 çıkmıştır. Buna göre Türkiye’de her 3 kişiden 1’i obezdir. Türkiye’de obezite oranları erkeklerde % 15,3, kadınlarda ise 24,5 civarındadır. Dünya’da nüfusa oranla obezite açısından ise Türkiye beşinci sırada bulunmaktadır. Obezler sıralamasında Türkiye, Amerika’yı yakalamıştır. 2018-2019 dünya obezite sıralaması: Cook adaları: 83 %, Katar: 42 %, BAE: 37 %, Suudi Arabistan: 34 %, ABD: 33 % Türkiye: 29 %, Mısır: 28 %, Avustralya: 28 %, İngiltere: 28 %, Kanada: 28 %, Mexika: 28 % Fransa: 23 %, İtalya: 21%, İsveç: 20 %, Almanya: 20 %, Brezilya: 20 % ve Japonya: 3 % olmuştur.