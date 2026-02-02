"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Yeni Asya’nın mahareti

Hüseyin GÜLTEKİN
02 Şubat 2026, Pazartesi
Yeni Asya’nın önemli bir özelliği de Türkiye’de ve dünyada meydan gelen olayların mahiyetlerini, sebep sonuçlarını erken tespit ve teşhis etmek ve ona göre tavır belirlemektir.

Olaylara Üstad Bediüzzaman’ın bütün insanlığa ışık tutan, tavsiye ve ikazlarla yol gösteren mesajlar doğrultusunda hareket etmeyi prensip edinen Yeni Asya, geçmişten günümüze kadar hemen her konuda meydana gelen olayların mahiyet, sebep ve sonuçlarını erken teşhis edebilme basiretini göstermekle beraber takınılması gereken tavırları da isabetle nazarlara vermiştir.

Yeni Asya’nın olayları erken teşhis ve tespit edebilmenin önemli menbaı ve kaynağı  Üstad Bediüzzaman’nın her konuda yol gösterici ikazlarını dikkate almasına ilâve olarak bir de olayları meşveret zemininde değerlendirerek ona göre duruş ve tavırlarda bulunmuş olmasındandır.

Böylece ferdî görüş ve düşüncelerden ziyade meydana gelen olaylar ve hadiseler karşısında takınılması gereken tavır ve tercihler ortak akıl süzgecinden geçirilince tam isabetli tavırlar kaydediliyor.

Geçmişten bugüne kadar Yeni Asya’nın olayları erken teşhis ve isabetli tavır ve tercih örnekleri pek çok olmakla beraber isterseniz örnek olarak meşru iktidarı silâh zoru ile alaşağı eden 12 Eylül Askerî Darbesine ve ihtilâlcilerin hazırlattığı 1982 Anayasasına karşı Yeni Asya mertçe bir duruş sergilediğini verebiliriz.

Dış destekli güçler tarafından tezgâhlanan darbe ile meclis feshedilerek başta Adalet Partisi olmak üzere bütün siyasî partiler kapatılmıştı. Bununla yetinmeyen cuntacılar, darbeye karşı olan başta Yeni Asya olmak üzere sınırlı sayıda bazı gazetelere karşı tehdit ve şantajlarla gözdağı vermeye başladılar.

İşte korkunun dağa taşa sindiği böyle bir ortamda Yeni Asya Üstad Bediüzzaman’ın; "Ekmeksiz yaşarım; hürriyetsiz yaşayamam… Hürriyet imanın bir hassasıdır… İstibdat meşrutiyet libasını giysin; görsem sille vuracağım…” gibi ifadelerinden yola çıkarak, geri adım atmadan, millet iradesine karşı yapılan bu darbenin bir demokrasi, hak hukuk katliamı olduğunu beyan etti.    Bunun sonucu olarak da 470 gün kapatıldı.

Yeni Asya, geçmişten bu güne kadar başta darbe dönemleri olmak üzere, sivil iktidarlar dönemlerinde de işlenen keyfî, hukuk dışı uygulamalarına, demokrasiyi hiçe sayan icraatlarına karşı çıkarak, itirazlarda bulunmuştur.  

Ancak gazetemizin takdire şayan bu tavrını tebrik ve takdir etmek bir tarafa, dün olduğu gibi bugün de halen görmezden gelen çevreler vardır maalesef.    

