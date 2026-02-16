"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Olup bitenler Bediüzzaman’ı doğruluyor

Hüseyin GÜLTEKİN
16 Şubat 2026, Pazartesi
Siyaset arenasında olup bitenler, Üstad Bediüzzaman’nın yaklaşık bir asır önceden söylediklerini te’yit ediyor.

Engin ferasetiyle, her konuda olduğu gibi siyaset alanındaki düşünceleriyle ve isabetli duruş, tercih ve tavırlarıyla örnek kişiliğe sahip bir şahsiyettir.

Hayatının hemen her safhasında şeytandan kaçar gibi aktif siyasetten şiddetle kaçan Üstad Bediüzzaman, bu belirgin tavrının yanında “taallüm-ü siyaset siyaset değildir” düsturunca siyaset sanatının en ince detaylarına vakıf olan bir dehadır.

Dini siyasete alet ediyorsun diyen müfterilere karşı“Bir tek hakikat-ı imaniyeyi bin siyasete tercih ederim” diyerek haykıran Üstad Bediüzzaman, yapılan iftiraların tam tersine, her zaman siyaseti ve siyasîleri dine dost ve yardımcı olmaları hususunda ikaz etti ve onlara tavsiyelerde bulundu.

Ülkemizin huzur, barış ve refah içinde varlığını devam ettirmesi için parti farkı gözetmeksizin hemen bütün partilere önemli ikaz ve tavsiyelerde bulunarak yönlendirmelerde bulundu Üstad Bediüzzaman.

Bu meyanda Kemalizm adına siyaset alanında boy gösteren malum partinin dinî değerlere ve dindarlara karşı sergiledikleri husumet  ve saldırılara şiddetle karşı çıkan Bediüzzaman, bu menfî gidişatla devam ettikleri takdirde bu milletin kendi iradesiyle bu partiyi kat’iyen başa getirmeyeceğini belirtti.

Bununla beraber bu partinin başında bulunanların ancak yüzde beşinin menfî icraatlardan mesul olduğunu; yüzde doksan beşinin mesul olmadığını belirten Üstad Bediüzzaman’ın, Hilmi Uran’a yazdığı bir mektupta da ikaz ve tavsiyelerde bulunduğunu biliyoruz.  

Siyaseti dinsizliğe alet etmeye çalışan partiye karşı bu defa da güya dine hizmet edeceğiz diye siyaset arenasında boy gösteren bazı siyasî kadroları gören Üstad Bediüzzaman, “Bu milletin yüzde altmış yetmişi tam dindar olmadıkça başa gelmeye çalışmayın; şayet başa gelirseniz, dinî değerleri siyasetinize alet etmeye mecbur olursunuz” mealinde ciddi ikazlarda bulundu.

Geçmişten bu güne kadar Üstad’ın bu uyarı ve ikazlarını dikkate almayan dindar kimlikli malum partilerin “dine hizmet edeceğiz” diye dinî değerleri siyasetlerine alet ederek dine ve samimî dindarlara zarar verdiklerine hep şahit olduk.

Aynı şekilde dindar kimlikli siyasî kadrolar Üstad Bediüzzaman’ın; ”Bir elinde nur-u Kur’anı; bir elinde siyaset topuzunu tutanlar dine hizmet edemezler…” ve “Tam dindar olanlar siyasetçi olamazlar; siyasetçi olanlar da tam dindar olamazlar” mealindeki dikkat çekici tespitlerini kulak ardı ettiler. Yine Üstadın; “Bazen lisan-ı siyasette lafız mananın zıddıdır” şeklinde işaret ettiği gibi, bu siyasîlerin çoğu zaman ağızlarından çıkan lafların tersine iş yaptıklarına şahit olanlar hayal kırıklığına uğradılar.

Yine Üstad Bediüzzaman’ın; ”riyaset-i şahsiyenin katiyen aleyhindeyim” şeklindeki ifadelerinden bîhaber olan siyasî iktidarın yıllardan sonra böyle ucube bir sistemi sahiplenerek ülkeyi sevk ve idare etmelerinin neticesinde hemen her alanda sebep oldukları sıkıntı ve tahribatları maalesef yaşayarak görüyoruz.

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Bırak Şimdi’ çağrısı: İlk 1000 kişiye hediyeler var - 'Ramazan, bağımlılığı yönetebileceğini gösterir'

    İİT’den Francesca Albanese’ye destek

    Savunma hakkına dokunulmamalı

    Zamlar Ramazan dinlemedi

    Ekonominin yeni krizlere tahammülü yok

    Bu kadar zengin bir ülkede sefalet niye?

    Akın Gürlek’in atanması usulen yanlış

    Daha fazla uzatmayın, milleti yormayın

    Ateşkes lafta kalmaya devam ediyor: Son 24 saatte 10 Gazzeli daha İsrail tarafından şehit edildi!

    Haseke'de ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü, Suriye ordusu tarafından teslim alındı

    Danimarka: Grönland halkı daha önce bu şekilde tehdit edilmedi

    Google Play Store, Filistin kökenli yazılımcının uygulaması UpScrolled'i askıya aldı

    Ukrayna: Rusya bu hafta 1300 İHA, 1200 güdümlü bomba ve 50 füze ile saldırdı

    Kirli siyaset dili düzelmeli

    8 şehirde "sahte belgelerle ikamet izni" operasyonu: 48 kişi gözaltına alındı

    9 şehir için "sarı" kodlu fırtına uyarısı

    Ateşkes dinlemeyen İsrail, yine Gazze'nin kuzeyini bombaladı

    Fenerbahçe, Trabzonspor'un yenilmezlik serisine son verdi

    Albanese yalnız değil!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ekonominin yeni krizlere tahammülü yok
    Genel

    Bu kadar zengin bir ülkede sefalet niye?
    Genel

    İİT’den Francesca Albanese’ye destek
    Genel

    Zamlar Ramazan dinlemedi
    Genel

    Savunma hakkına dokunulmamalı
    Genel

    Akın Gürlek’in atanması usulen yanlış
    Genel

    ‘Bırak Şimdi’ çağrısı: İlk 1000 kişiye hediyeler var - 'Ramazan, bağımlılığı yönetebileceğini gösterir'
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.