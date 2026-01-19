"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Dikensiz gül olmaz

Hüseyin GÜLTEKİN
19 Ocak 2026, Pazartesi
Gül dikensiz olmaz; gülü seven dikenine katlanır misali Üstad Bediüzzaman’ın; "Hayırlı işlerin muzır manileri çok olur” şeklindeki ifadelerinden anlıyoruz ki Nur hizmetlerinin ifasında bazı zorluklar, bazı engeller ve sıkıntıları mutlaka olacaktır.

Dünyadaki imtihanımızın gereği her zaman bizi bu kudsî hizmetlerden alıkoyacak maniler, sıkıntılar problemler kıyamete kadar devam edecektir. Bazen sıkıntıların birisi bitmeden bir başkası gelir veya üst üste gelen bela ve sıkıntılardan kalbimiz ruhumuz  bunalır.

Nura gönül verenler, ulvî bir davaya baş koyanlar nihaî hedefe varmak için yola çıkan fedakâr, sebatkâr hadimler peşinen ve gönüllü olarak bu sıkıntıları, bu zahmetleri, bu meşakkatleri göze almakla vazifelidirler.

Nurlarla hizmeti gaye edinen fedakar hadimler sıkıntılar, muzır maniler ne kadar çok, ne derece zor olursa olsun Allah’ın (cc) inayetiyle ve yardımı ile hepsinin üstesinden gelecek enerjiye, sabır ve sebata sahiptirler.

Geçmişte olduğu gibi bugün de hadimleri kudsî hizmetlerinden alıkoymak için haricî din düşmanlarının açıktan yapacakları tehdit ve şantajlarına, her türlü saldırılarına Üstad Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu dillere destan cesaret ve şecaatlarlerle hepsini püskürttüğü gibi bu günün kahraman hâdimleri de korkmadan, geri adım atmadan hizmetlerine devam edeceklerdir.

Su uyur, düşman uyumaz misali din muarızları hiçbir zaman bu güne kadar yaptıklarından nedamet edip, vazgeçmedikleri gibi menhus emellerine ulaşmak için her yolu denerler, her metoda baş vururlar, her kılığa girerler.

Açıktan yaptıkları saldırılardan sonuç alamayan din düşmanları be defa üstada yaptıkları gibi şeytanın aklına gelmeyen en çirkin iftira ve karalamalarla iffet timsali hadimleri milletin gözünden düşürmek için hizmetlerine mani olmaya çalışırlar.

Bir taraftan yalanlarla iftira ve karalamalarına devam ederken, diğer taraftan da senelerdir el ele omuz omuza tam bir ihlâsla ve tesanütle hizmetlerine devam eden hâdimleri birbirinden soğutmak için gıybet ve yalanlarla aralarına sun’i bazı iftirak ve ihtilafları sokmak suretiyle kudsî hizmetlerini engellemeye çalışır ifsat komiteleri.

Aynı ulvî davaya baş koyan hizmet erleri zındıka komitelerinin sergiledikleri bütün ayak oyunlarını, kurdukları tuzakları boşa çıkarmak için Üstad Beiüzzaman’ın ikaz ve tavsiyeleri doğrultusunda azamî dikkat ve titizliği elden bırakmadan, mabeylerindeki uhuveti, ihlâsı, tesanüdü daha da pekiştirmek suretiyle hizmetlerine devam ederler.

Okunma Sayısı: 341
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki kapsamlı ateşkes anlaşmasının tam metni

    Gazze Komitesi yol haritası çiziyor

    Çok taraflı sistem tehdit altında

    Uyuşturucu baronları neden yakalanamıyor?

    Bir yanda af, bir yanda yeni cezaevi inşaatları

    Çocukları koruyamadık

    Türkiye’de konut fiyatı OECD’yi solladı

    Siyasallaşmış bir yargı var

    Sefalette eşitlemek

    İspanya'da 2 hızlı tren raydan çıktı: 21 kişi öldü

    Fenerbahçe, zorlu Alanyaspor deplasmanından galibiyetle döndü

    Askeri güç kullanılırsa yaptırımlar devreye girer

    Macron’dan Trump’a tepki

    Barrack ve Abdi bir araya geldi

    Tutuksuz yargılanma istiyoruz

    Özel’den deprem konutları iddiası: Bedava değil, depremzedeye parayla satılıyor

    Doğu Anadolu ile Batı Karadeniz'e kuvvetli kar yağışı uyarısı

    Özel okullara 83 milyon lira ceza kesildi

    Avrupa Parlamentosu, AB-ABD ticaret anlaşmasını onaylamayacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çocukları koruyamadık
    Genel

    Bir yanda af, bir yanda yeni cezaevi inşaatları
    Genel

    Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki kapsamlı ateşkes anlaşmasının tam metni
    Genel

    Gazze Komitesi yol haritası çiziyor
    Genel

    Uyuşturucu baronları neden yakalanamıyor?
    Genel

    Siyasallaşmış bir yargı var
    Genel

    Türkiye’de konut fiyatı OECD’yi solladı
    Genel

    Çok taraflı sistem tehdit altında
    Genel

    Dijital dünya yeni kamusal alan oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.