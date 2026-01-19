Dikensiz gül olmaz

Gül dikensiz olmaz; gülü seven dikenine katlanır misali Üstad Bediüzzaman’ın; "Hayırlı işlerin muzır manileri çok olur” şeklindeki ifadelerinden anlıyoruz ki Nur hizmetlerinin ifasında bazı zorluklar, bazı engeller ve sıkıntıları mutlaka olacaktır.

Dünyadaki imtihanımızın gereği her zaman bizi bu kudsî hizmetlerden alıkoyacak maniler, sıkıntılar problemler kıyamete kadar devam edecektir. Bazen sıkıntıların birisi bitmeden bir başkası gelir veya üst üste gelen bela ve sıkıntılardan kalbimiz ruhumuz bunalır.

Nura gönül verenler, ulvî bir davaya baş koyanlar nihaî hedefe varmak için yola çıkan fedakâr, sebatkâr hadimler peşinen ve gönüllü olarak bu sıkıntıları, bu zahmetleri, bu meşakkatleri göze almakla vazifelidirler.

Nurlarla hizmeti gaye edinen fedakar hadimler sıkıntılar, muzır maniler ne kadar çok, ne derece zor olursa olsun Allah’ın (cc) inayetiyle ve yardımı ile hepsinin üstesinden gelecek enerjiye, sabır ve sebata sahiptirler.

Geçmişte olduğu gibi bugün de hadimleri kudsî hizmetlerinden alıkoymak için haricî din düşmanlarının açıktan yapacakları tehdit ve şantajlarına, her türlü saldırılarına Üstad Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu dillere destan cesaret ve şecaatlarlerle hepsini püskürttüğü gibi bu günün kahraman hâdimleri de korkmadan, geri adım atmadan hizmetlerine devam edeceklerdir.

Su uyur, düşman uyumaz misali din muarızları hiçbir zaman bu güne kadar yaptıklarından nedamet edip, vazgeçmedikleri gibi menhus emellerine ulaşmak için her yolu denerler, her metoda baş vururlar, her kılığa girerler.

Açıktan yaptıkları saldırılardan sonuç alamayan din düşmanları be defa üstada yaptıkları gibi şeytanın aklına gelmeyen en çirkin iftira ve karalamalarla iffet timsali hadimleri milletin gözünden düşürmek için hizmetlerine mani olmaya çalışırlar.

Bir taraftan yalanlarla iftira ve karalamalarına devam ederken, diğer taraftan da senelerdir el ele omuz omuza tam bir ihlâsla ve tesanütle hizmetlerine devam eden hâdimleri birbirinden soğutmak için gıybet ve yalanlarla aralarına sun’i bazı iftirak ve ihtilafları sokmak suretiyle kudsî hizmetlerini engellemeye çalışır ifsat komiteleri.

Aynı ulvî davaya baş koyan hizmet erleri zındıka komitelerinin sergiledikleri bütün ayak oyunlarını, kurdukları tuzakları boşa çıkarmak için Üstad Beiüzzaman’ın ikaz ve tavsiyeleri doğrultusunda azamî dikkat ve titizliği elden bırakmadan, mabeylerindeki uhuveti, ihlâsı, tesanüdü daha da pekiştirmek suretiyle hizmetlerine devam ederler.