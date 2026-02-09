"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Hatalara karşı Üstad’ın tavrı

Hüseyin GÜLTEKİN
09 Şubat 2026, Pazartesi
Zındıka komiteleri Üstad Bediüzzaman'ı ulvî davasından vazgeçirmek için her türlü baskı ve tazyiklere ilâve olarak şeytanı hayrette bırakacak çirkin iftira ve karalamalarda bulunmaktan geri durmadılar.

İftiralarla onu talebelerinden; talebelerini de ondan soğutmak suretiyle aralarına ihtilaf ve iftiraklar sokmak için çalıştılar bu ifsat komiteleri.

Asıl niyetleri iman ve Kur’ân hizmetlerini gaye edinen Üstad Bediüzzaman’ın ve onun arkasında saf tutan fedakâr hadimlerin kudsî hizmetlerine mani olmaktı. Dolayısıyla Bediüzzaman dahili dairede olabilecek muhtemel zaaf ve sarsıntıları dikkate alarak tesanüd, birlik ve beraberliğin sarsılmaması için uhuvvetin canlı tutulmasını tavsiye ediyordu.

Her birisi değişik çevrelerden gelerek Üstad Bediüzzaman'ın arkasında saf tutan bu hizmet erlerinin birlik beraberlik içinde aynı dava etrafında kenetlenerek herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden hizmetlere devam etmeleri elbette kolay değildi.

Beşer olmaları hasebiyle bu hadimlerin de bazı hataları ve kusurları oluyordu. Hatta bilmeyerek de olsa bazıları hizmetlere zarar verecek davranışlarda da bulunuyorlardı.

Böyle durumlara sebebiyet veren talebelerine karşı Üstad Bediüzzaman’ın kırmadan, incitmeden gerekli ikaz ve tavsiyelerde bulunduğunu, onları kesinlikle daire haricine atmadığını biliyoruz.

Meselâ bir talebesinin oldukça belirgin bir hatasına karşı; (bilmana) ”…nin bin kusuru olsa onun geçmişte yaptığı hizmetlerinin hatırı için onu af ederim….” demiştir. Yine hizmetin ön saflarında temayüz etmekle beraber onun iyilik niyetiyle yaptığı hatalarına karşı Üstadın “Ben şimdi …in aleyhinde bulunmaktan korkuyorum. …un aleyhinde olmak benim aleyhimde; dolayısıyla Risale-i Nur aleyhinde olmak demektir. Onun bin kusuru olsa yine af ederim” der. 

Beşer olmaları hasebiyle hadimlerin maruz kaldıkları maddî ve manevî sıkıntılardan ve streslerden kaynaklanan sebeplerden dolayı zaman zaman aralarında yaşanan bazı basit nazlanma, sitem dargınlıklara şahit olan Üstad Bediüzzaman,  “talebelerin mabeyninde meydana gelen dargınlıkların ehl-i dalaletin işine yaradığını” hatırlatır. Hizmetlere çok zarar vereceğini söyleyerek herhangi bir ihtilâfa fırsat vermeden barışmalarını ister.  “O çirkin sözleri kendime alıyorum… Bin haysiyetim olsa kardeşlerimin arasındaki samimiyete ve ittihada feda ederim” diyerek hadimler arasında meydana gelen nazlanmaların, sitemlerin bir an önce sona erdirilmesini ister.        

Okunma Sayısı: 321
