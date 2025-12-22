"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Hukuksuzluklara itiraz gerekir

Hüseyin GÜLTEKİN
22 Aralık 2025, Pazartesi
Geçmişte de yaptıkları gibi şimdi de yine art niyetli bazı çevrelerden suret-i haktan görünerek; ”Neden Kur’ân’a hizmet olan aslî vazifenize odaklanmayıp, hep hukuksuzluklardan, adaletsizliklerden bahsediyorsunuz” diye sitemlerde bulunanlar oluyor.

Başta darbe dönemleri başta olmak üzere her zaman söyledikleri gibi şimdi de yine dost görünen çevrelerin; "Kırmızı kaplı kitaplarınızı okuyun; kırmızı çaylarınızı için! Olup biten haksızlıklardan size ne?” şeklinde tavsiyelerini duyuyoruz. 

Bu gibi tavsiyelerde bulunanların bir çoğunun asıl niyetlerinin Nur hadimlerini olup biten haksızlıklara karşı duyarsız bir hale getirerek, hak gaspçılarının işlerini kolaylaştırmaktan başka bir şey değil.

Doğrudan iman Kur’ân hizmetlerine karşı çıkabilme cesaretini gösteremeyen malum mahfiller Nur talebelerini pasifize ederek şeytanın dahi aklına gelmeyen böyle aldatmaca plan ve projelerle hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar.

Sanki işlenen hukuk skandallarına, haksızlıklara müsbet manada karşı çıkmanın iman hizmetlerinden ayrı imiş gibi algılamanın akıl ile iz’an ile bağdaştırmanın mantıki bir izahı olur mu?

 “Zalimlere meyletmeyin, yoksa Cehennem ateşi size de dokunur” ikaz-ı İlâhî’yi hiçbir Nur hadimi görmezlikten gelemez.

“Herhangi bir kötülüğü gördüğünüzde  elinizle; yoksa dilinizle bu mümkün değilse kalbinizle buğzedin” Hz. Peygamber tavsiyesini hangi Nur talebesi kulak ardı edebilir?

 Hz. Ali'nin (ra) adalet tavsiyelerinden haberdar olan hiçbir Nur hadimi işlenen adaletsizlikler karşısında “Bana ne?” diyerek sesiz kalabilir mi? Hangi bir Nur hadimi; ”küfre rıza küfürdür; zulme rıza zulümdür” tehditini görmezden gelerek, zulümlere ortak olmak gibi bir tehlikeyi göze alabilir?

Hiçbir Nur talebesi Üstad Bediüzzaman’ın; “Şeriat yeryüzüne gelmiş, tahakküm ve istibdadı mahvetsin.” "İstibdat meşrutiyet libasını giysin; görsem sille vuracağım.” "Şeriat tecessüm ve temessül etse, istibdadı şeytan gibi tel’in edecektir.” “Ekmeksiz yaşarım; hürriyetsiz yaşayamam.” ”Hürriyet imanın bir hassasıdır.” “Yaşasın zalimler için Cehennem” gibi tarihe geçen ifadelerle, başta Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat, Divan-ı Harb-i Örfi, Hutbe-i Şamiye eserleri olmak üzere mahkemelerde yaptığı bütün müdafaalarda işlenen hukuk cinayetlerine karşı itirazlarda bulunmamış mı? Bundan haberdar olan onu rehber olarak kabul eden hangi bir Nur talebesi onun bu tercihini görmezden gelebilir?

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TESK’ten iktidara acil çağrı

    Dem: MHP bir hayal kırıklığı

    İsrafı azaltmak; suyu, toprağı ve emeği korumaktır

    Değişim hukukla olur

    Düğünde vuruldular

    İmran Han’a hapis cezası

    Garantörler nerede?

    Erzurum'da 1001 hatim başladı

    1,6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

    Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Venezuela Dışişleri Bakanı: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık

    Bütçe faiz batağında
    📷

    İslam alemi Medresetüzzehra Modelini örnek almalı - Hutbe-i Şâmiye’deki değerlendirmeler hâlâ çok değerli

    Üretici de tüketici de yokluk içinde

    ‘Mavi Vatan’ kaldı mı?

    İsrail, “silahsızlandırılmış bölge” talep etti

    Görülmemiş istikrarsızlık dönemindeyiz

    İsrail’e cephane taşıyan o gemiyi durdurun

    Türkiye yaşadığı olaylarla yüzleşemedi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.