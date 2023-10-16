"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kader hükmünü icra ediyor

Hüseyin GÜLTEKİN
16 Ekim 2023, Pazartesi
Bilerek veya bilmeyerek ne zaman ki insanlar isyanlara girdi, Cenab-ı Hak onları bu hatalarından, bu günahlarından vazgeçirmek için bazı musibetleri ve belaları onlara musallat etti.

Ne zaman ki insanlar, verilen bu ihtarları dikkate alıp, yaptıkları günahlardan, adaletsizliklerden, isyanlardan nedamet edip, kulluk vazifelerini yerine getirirlerse Allah (cc) da şefkatiyle, merhametiyle musibetleri ve felaketleri sona erdirir.

Çoğu insan, Üstad Bediüzzaman’ın, “Rububiyet-i İlahiye’nin icraatından olan” yani insanları terbiye etmek için verdiği musibetlein ve belaların bu yönünü doğru okuyamadığından, tesadüfen olduğunu düşünür...

Depremin sebep olduğu can ve mal kayıplarına elbette üzülüyoruz, elem duyuyoruz. Çoğu zaman da, “Hangi fiilimizle kadere fetva verdirdik ki bunlar başımıza geliyor.” muhasesini yapmadan, hatta belki de farkına varmadan kadere itiraz manasına gelecek değerlendirmelerde bulunuyoruz.

Olup bitenlerin zâhirî, görünen yüzüne değil; kaderî yönüne baktığımızda, tam da gerçek bir adaletin hükmettiğini görüyoruz. Hoşumuza gitmeyen, bizi nice sıkıntılara maruz bırakan bütün musibetlerin ve belaların gelmesine, gadab-ı İlâhî’nin celbine sebep olan hal ve davranışların sebep olduğunu görüyoruz.

Yine din-i mübîne hizmet için yola çıkan bazı cemaatlerin de güya dine hizmet adına bazı makam ve mevkiieri veya maddi bazı imkanları elde etmek için siyasilere haşir-neşir olup faal bir şekilde siyasete hizmet etmelerinin sonucunda yaşanan depremde ağır hasara uğramalarına tesadüf gözü ile bakabilir miyiz?

Helalinden çalışan esnafları tenzih ederek, çoğu esnafın faiz ile iştigal etmenin yanında, “Müşteriyi nasıl aldatırım.” zihniyetiyle helâl-haramı dikkate almamalarından bu musibette payı yok mu acaba?

Millete hizmetle mükellef olduklarının dahi farkında olmadan, bir ağa, bir efendi tavrıyla millete tepeden bakan ve iktidarın birer fahri elemanı gibi hareket eden birçok amirin ve memurun mesai yaptıkları yerlerin de depremde ağır hasar nedeniyle yıkıma tâbi tutulması insanlara ders vermez mi?

Ne dersiniz, depremin sebep olduğu ve hepimizi derinden etkileyen birçok can ve mal kaybı, bu olup bitenler birer tesadüf mü, durup dururken kendi kendine vücuda gelen olaylar mı yoksa Allah’ın, insanları yaptıkları yanlışlardan vazgeçirmek için yaptığı uyarılar mı, hak ettiğimiz birer ceza-ı amel mi? Üzerinde düşünmeye ihtiyaç yok mu?

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir milyondan fazla sivili yerinden etmek için yalnızca güney bölgesine su verecek

    "Filistin'e yapılan tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli"

    "Gazze'de evlerinden ayrılmak zorunda olan kişilerin evlerine dönme hakkı var"

    Almanya’da Kur’an okuma yarışması

    Gazze’de su tükeniyor

    Sivas’ta otobüs devrildi: 7 ölü, 40 yaralı

    Eczanelerde sorunlar artıyor

    AB insani yardımlarını üç katına çıkarıyor

    İşte 4 maddelik çözüm teklifi

    Meşal,saldırıyı televizyondan öğrenmiş

    İmamoğlu: Güçlü, yeni bir siyaset gerekiyor

    Avrupa Birliği liderleri olağanüstü toplanacak

    Meksika, Brezilya, Kolombiya, Venezuela, Yunanistan ve İtalya'da Filistin'e destek gösterileri

    Sivrihisar Ulu Cami sanal tur ile de gezilebilecek

    Gazze'deki vefat sayısı 2329'a yükseldi - UNICEF'ten ''çocuklar'' için acil ateşkes çağrısı

    Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

    Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e uyarı

    Bodrum katında çıkan yangında apartmanda mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

    Gazze Şeridi'ne yapılacak "kara harekatının" hava koşulları nedeniyle ertelendiği iddiası

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Filistin meselesinde zihinler çatallaşıyor…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaş propagandasına dikkat
    Süleyman KÖSMENE

    Yahudilerin yoldan çıkanları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kader hükmünü icra ediyor
    Misbah ERATİLLA

    Afyon’da zor 72 gün
    M. Said ZEKİ

    “Adaletin bu mu dünya?”
    Yeni Asya'dan Size

    Bediüzzaman panelinde buluşalım
    Müşfik Kahraman

    Sebepler dairesinde yaşıyoruz
    Sebahattin YAŞAR

    Teşekkür etmeyen kıymet bilmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.