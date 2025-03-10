"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Anne-baba evlâdına kötülük yapar mı?

Hüseyin GÜLTEKİN
10 Mart 2025, Pazartesi
Omuzunda kocaman bir okul çantası ve elindeki bastonu ile zoraki adım atmaya çalışan pir-i fânî bir dede ve arkasında sallana sallana yürüyen torunu…

Yine, bir omzunda torununun okul çantası, diğer omzunda beslenme çantası ile zar zor adım atmaya çalışan bir nine ve önünde hızlı adımlarla yürüyen torunu…

Sırtında kızının okul çantası ve beslenme çantası ile yürüyen annenin, kızının, çözülmüş olan ayakkabı bağını bağlamaya çalışması…

Yine sofranın başköşesinde yerini alan evin genç kızının:  “Anne çayımı doldur… Baba bana su ver...” demesi ve anne-babanın da “Tamam yavrum” diyerek kızlarının isteklerini zevkle yerine getirmeleri… 

Bir erkek evlâdın: “Baba bir akıllı telefon istiyorum.” demesine karşılık annenin/babanın: “Oğlum tuşlu telefonun var idare et” demesi. Sonra oğlun “İdare edemem…” demesiyle annenin/babanın:  ‘Tamam oğlum  alacağım.” demesi.

Anne-babalar, evlâtlarına karşı âdeta birer hizmetkâr gibi davranmakla onlara iyilik mi yapıyorlar yoksa kötülük mü yapıyorlar? Onların bütün istek ve arzularını yerine getirmekle onları çok sevdiklerini ihsas edip iyilik yaptıklarını zannediyorlarsa anne-babalar bilsinler ki evlâtlarına iyilik niyetiyle kötülük yapıyorlar.

Evet, hiçbir anne-baba, evlâtlarına bilerek kötülük yapmaz. Ama Üstad’ın: “Çok iyiler var ki iyilik  zannıyla fenalık yapıyorlar”  şeklindeki ifadeleriyle işaret ettiği gibi, birçok ebeveyn, çocuklarına iyilik yapayım derken kötülük yapıyorlar. 

Anne-babaların bu gibi yanlış davranışlarının neticesinde, küçük yaşlarda iken hemen hemen bütün istek ve arzularını kabul ettiren çocukların birçoğu, büyüdükten sonra lâkayt, sorumsuz, hep başkalarına yük olan birer insan olarak hayatlarını devam ettirmeye çalışırlar.

Kendilerini ilgilendiren işlerini dahi başkalarına yaptırmayı alışkanlık hâline getiren bu çocuklar büyüyüp iş hayatına başlayınca da, bu kötü alışkanlıklarına devam ederek iş yerlerinde de problem olurlar çoğu zaman.

Hep başkalarına iş gördürmeyi alışkanlık hâline getiren bu tipler evlenip çoluk çocuk sahibi olduktan sonra da, anne-babalarından gördükleri muamelelenin etkisiyle, eşlerinden aynı isteklerde bulunurlar ve istekleri yerine gelmeyince, hâliyle beklenmedik çekişmeler ve geçimsizlikler baş gösterir.

Hangi anne-baba, evlâtlarının bu hâle düşmesini ister? Her anne-baba, evlâtlarının, bütün hayatlarını tam bir huzur ve saadet ile geçirmesini ister. 

Elbette ebeveynler, evlâtlarına karşı şefkatlerini ve merhametlerini esirgememeli. Onların meşrû ve makul ihtiyaçlarını gücünün yettiği kadar karşılamalı. Ama Allah’ın şefkatinden daha fazla(!) şefkatin yanlış olduğunun farkında olmalı anne-babalar. Ayrıca çocukların bütün istek ve arzularını yerine getirmenin, çocuk için beklenmedik bazı sıkıntılara ve problemlere sebep olacağını unutmamalıyız. 

Okunma Sayısı: 420
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lazkiye'deki olaylar hakkında Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan açıklama

    Ürdün: Toprak bütünlüğünü koruması için Suriye'nin yanındayız

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak

    İsrail, Gazze'nin elektriğini de kesecek

    Doğudaki 7 şehir için çığ uyarısı

    Japonya'daki orman yangını 12 gün sürdü

    Rusya son 1 haftada 1200 güdümlü bombayla saldırdı

    Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında hata yapmadı

    Arakanlı Müslümanlar için 81 milyon dolarlık yardım çağrısı

    Şairler Efendimiz'e (asm) 'Dürr-i Yetim' demiş

    Hollanda "Cami Meydanı"nda sokak iftarı coşkusu

    "Şiddetli su krizi içindeyiz"

    Hava sıcaklığı artmaya devam edecek

    Türkiye, vazgeçilmez ortak

    Hükümet, gençleri Dinden soğuttu

    Siber güvenlik tasarısı güven vermiyor

    Columbia Üniversitesi’ne Filistin’e destek cezası

    “Ramazanda sigarayı bırak”

    Ramazan iklimi dünyayı kuşattı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarafgir araştırmaz; ezberini tekrar eder
    Genel

    Lazkiye'deki olaylar hakkında Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan açıklama
    Yeni Asya'dan Size

    Zekât: İman ve Kur’ân hizmetlerine bir destek
    Şükrü BULUT

    ABD ile AB çatışmıyor
    Süleyman KÖSMENE

    “Lâ ilâhe illallah” demek yeterli midir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un ekser hakîkatleri Ramazan’da zuhur etti
    Genel

    İsrail, Gazze'nin elektriğini de kesecek
    Genel

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.