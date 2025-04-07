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9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Âlem-i İslâmın hâli

Hüseyin GÜLTEKİN
07 Nisan 2025, Pazartesi
Dünyada yönetim biçimiyle İslâm’a en yakın, en uygun olarak öne çıkan ülkelerin sıralaması şöyle: 1. Danimarka, 2. İrlanda ,3. Hollanda, 4. İsveç, 5. İzlanda, 6. İsviçre, 7. Norveç, 8. Finlandiya, 9. Yeni Zelanda, 10. Almanya.

Bu on ülkenin tamamı Avrupa ülkeleri.  İnanmak istemesek de maalesef bu tablodaki sıralama acı da olsa gerçek. İçimizde hâlen bazıları, “Öyle şey mi olur biz Müslüman ülkeyiz…” diyerek çıkan sonuca inanmasalar da, ne yazık ki durum göründüğü gibi. Keşke yukarıdaki tablo yanlış olsa. 

 Gayr-i Müslimlerin elbette hepsi değil; Üstad Bediüzzaman’ın işaret ettiği “Birinci Avrupa” bakış açısını daha yoğunlukla benimseyen ülkeler, İslâm adına olmasa da, yönetim biçimi olarak şûrâyı esas alıyorlar. Parlamentodan çıkan hükümet de bütün vatandaşlarına adalet ile muamele etmek suretiyle ülkesinde gerçek manada birlik-beraberliği temin ediyor. 

Bu ülkelerin hiçbirisinde, bizdeki gibi; her keyfîliğe açık tek adam rejimi yoktur. Bu ülkelerin herhangi birinde, milletin reyleriyle başa gelen iktidarlara verilen askerî muhtıralar veya doğrudan yapılan askerî darbeler duyduk mu?

Yine mezkur ülkelerin insanlarının çoğunun, yine Müslümanlığın gereği olarak değil; farkında olmadan İslâm’ın emrettiği, tavsiye ettiği kurallara ve usullere yakın hareket ettiklerini görüyoruz. Mesela buralardaki insanların çoğunun, birbirlerine karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde ile hareket ettiklerini, kul hakkına riayet ettiklerini, yalana, aldatmaya tevessül etmediklerini görüyoruz.

Görüyoruz ki onlardaki nazara verdiğimiz böyle huyların, hasletlerin hepsi olmasa da birçoğu dinimizin emrettiği, tavsiye ettiği hâl ve davranışlardır. Üstad Bediüzzaman’ın:

“Her Müslimin her vasfı Müslim olmak vacip iken haricen her dem vaki, sabit değildir. 

Öyle de her kâfirin her vasfı kâfir olmak, küfründen neş'et etmek yine lâzım değildir.” tespitlerini teyit ediyor yaşananlar. Yine merhum M. Akif’in gayr-i Müslimlerle alâkalı olarak: “İşleri var dinimiz gibi, dinleri var işlerimiz gibi” tespiti de, “Birinci Avrupa” zihniyetinin ağırlıklı olduğu ülkelerinin durumunu yansıtan ifadeler olsa gerek.

Öncelikle Türkiye’nin de dahil olduğu İslâm coğrafyasındaki ülkelerindeki yönetim biçimlerine baktığımızda; tam adaletle eşit bir şekilde vatandaşa muamele ettikleri söylenebilir mi?

Demokrasinin olmadığı, hak, hukuk ve adaletin işlemediği, tek adam rejimlerinin yürürlükte olduğu bu gibi ülkelerin adlarının “İslâm ülkesi” olması bir şey ifade eder mi? 

Adaletin rafa kaldırıldığı, hak-hukukların çiğnendiği, otoritenin hükümferma olduğu ülkelerde istibdatlar, zorbalıklar, tahakkümler devreye girer. Bunun sonucunda birçok haksızlık mağduriyet, suiistimal meydana gelir, birlik-beraberliğin yerine kutuplaşmalar, karşılıklı çekişmeler olur.

Adına “İslâm ülkeleri” denilen ama maalesef İslâmî değerlerin geçerli olmadığı bu ülkelerin, neden dünyanın en çatışmalı, en sıkıntılı, en fakir, en yoksul ülkeleri olduğunu “İslâmîlik Endeksi”ne bakarak daha iyi anlamış oluyoruz. 

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Yorumlar

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  • Osman Yıldirim

    7.4.2025 20:46:59

    Evet Müslüman olmanın önemli hususiyetlerinden biri de Allahın insana bahsettiği wklı gereği gibi kullanmaktır. İleri gitmiş ülkeler farkında olmasalar da wkıl denilen nimetin niçin verildiğini bilerek kullanmaktadır bu nedenle ülkelerinde sorunlar en aza inmiş durumdadır. İslam ülkelerinin ekserisinde halk akıllarını bir liderin bir şeyhin veya bir kiralık cebine koymuş onlar bizim yerimize aklı kullansınlar dedikleri için hiç bir işleri doğru gitmemektedir. Bura demokrasi denilen istişare ve mesverete dayalı sistem rol oynamaktadır. Bu bakımdan yazıda sayılan ülkelerin yönetim şekilleri Demokrasi, İslam ülkeleri dediğimiz toplumlar da ya krallık yada tekadama dayalı otoriter sistemlerdir ki İslam toplumlarını geri bırakmıştır. İslam aleminin kurtuluşu Allah'ındır verdiği aklı doğru kullanmaktan geçmektedir, Aklı doğru kullanmak içinde hürriyete ihtiyaç vardır. Bu bakımdan Hürriyet imanın hastasıdır.

  • Yunus

    7.4.2025 15:10:10

    Tarık beye de katılıyorum. Ben bir müslüman kardeşimi bütün norveçin gayri Müslim nüfusuna değişmem.

  • Yunus

    7.4.2025 15:09:28

    Almanya hariç diğer hepsi küçük ülkeler. Bizdeki bazı belediyelerin nüfusu bunlardan fazla. Nüfus çoğaldıkça sorunlar artıyor. Avrupa ülkeleri doğuyu sömürdüğü için kaynak biriktirmiş. O yüzden maddi durumları iyi. Sadece Müslümanlara suçu yüklemeyin.

  • Hüseyin İlhan

    7.4.2025 12:23:11

    Hüseyin hocam rabbim ebeden razı olsun.İnsanımızın uykudan uyanmasına vesile olan yazılarınıza bir nebze de olsa katkı vermek isterim. 1-28 Şubat zalimleri ile ortak olanlardan, 2-Çin zulmünden kaçıp bu islam beldesine sığına D.Türkistanlı soydaş ve dindaşımı ÇİN zalimi istiyor diyerek sınırdışı eden,ÇİN zalimini TBMM'de savunanlardan, 3-İktidarlarının dış siyasetteki en büyük dine ve dindara ihaneti olan ,siyonist katillere her türlü desteği veren iktidardan, 4-Ülkemde rabbimizin açık ve net emri ile haram kıldığı faizi yayan,israfı yapan ve teşvik eden,mülkiyet haklarına tecavüz etmeyei idarecilik sayanlardan, 5-YENİASAYA gibi iman ve kur'an hizmetinde olan,ülkesine ,milletine hizmet eden neşriyatı boğarak,pespaye ve aile hayatımızı tahrip edenelre destek olanları, 6-Hak'kı çiğneyen ve çiğneten,hukuku paspas edip,adaleti katleden,suçsuz olan insanları cemiyeti sindirmek için hapseden idarecilerin olduğu yerde adaletten bahsetmek divaneliktir.

  • Tarık Tufan

    7.4.2025 10:40:39

    Atıp tutmak ne kadar kolay değil mi bu saydığınız devletlerin düşmanımı var kendi halinde var olsalar da yok olsalar da kıymetsiz insan topluluğu ama bizim ülkemiz de her zaman bir fırtına var her zaman bir olay var demekki Allah bizi çok seviyor bakınız Macaristan da türk ama çok kıymetsiz bir devlet iki sene de bir darbede yapsalar burasının insanı çok kıymetli çok güzel insanlar tanıdım çok büyük veliler gördüm çok ama çok güzel insanlar var

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