"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Darbeler olmasaydı...

Hüseyin GÜLTEKİN
17 Mart 2025, Pazartesi
Sudan bahanelerle demokrasiyi askıya alarak, meclisi feshederek, meşru iktidarı silah zoru ile alaşağı eden bizdeki askerî cuntalar, bütün bu cürümleri işledikten sonra da ekranlara çıkarak şu mealde açıklamalar yaptılar:

“Çok değerli vatandaşlarımız! Elbette, sürüp gitmekte olan bu anarşiye seyirci kalamazdık. Siyasî iktidarın ve diğer partilerin, bu işlerin üstesinden gelemeyeceklerini bildiğimiz için mecburen idareye el koyduk. Anarşiyi bitirip, Türkiye’de huzuru sağladıktan sonra siyasî partilere tekrar izin vereceğiz…”

Hiçbir haklı dayanağı olmayan bahanelerle 12 Eylül 1980 darbesini yapanlar, hemen her alanda yaptıkları tahribatlarla, hukuksuz, keyfî uygulamalarla nice mağduriyete sebep oldular.

Kısaca, Türkiye’yi, içinden çıkılması mümkün olmayan sıkıntılara sürükledikten yıllar sonra bu işlerin içinden çıkamayacaklarını anlayınca, siyasî partilere getirdikleri yasakları kaldırmaya karar verdiler.

Görünürde yasakları kaldırdıklarını ilân eden darbeciler, getirdikleri hukuk dışı, keyfî uygulamaların ilânihaye devam etmesi için bazı sinsi senaryoları ve devreye soktular.

Sivil siyasîlerle yaptıkları pazarlıklar neticesinde, kendi emel ve isteklerini yerine getirecek olan siyasî liderin merhum Özal olduğuna karar verdiler.

Merhum Demirel ile yakınlığıyla bilinen ve muhafazakâr kimliğiyle tanınan Özal, bir taraftan darbecilerin hukuksuz, keyfî uygulamalarına hiç dokunmadan, bunu da millete sezdirmeden ustaca devam ettirmek suretiyle darbecilerin gözüne girdi. Diğer taraftan da kendini hem dindar, hem de demokrat olduğunu millete kabul ettirdi. Neticede, darbecilerin tazyiklerinden nefret eden milletin “Denize düşen yılana sarılır” misali desteğini alarak iktidara geldi. 

Demokrasiyi katleden darbeciler sayesinde iktidara gelen Özal da darbecilere verdiği sözlerin gereği olarak, siyasî yasakların kaldırılması için yapılan referandum için yaptığı mitinglerde yasakların devamı yönünde tercihte bulundu. Ama merhum Demirel’in, “Konuşan Türkiye” sloganlarıyla yaptığı mitinglerin sayesinde, refarandumda yasakların kalkması sonucu çıktı. 

Mevcut partiye iktidar yolunun açılmasının serencamının da aşağı yukarı Özal’ın iktidara taşınması hikâyesine benzediğini görüyoruz. Ordu içindeki; millet iradesine saygı duymayan, demokrasiyi içlerine sindirmeyen bazı cuntacı askerler bu defa, açıktan meşru iktidara karşı darbe yapmak yerine, 28 Şubat’ta, adına “Postmodern darbe” denecek şekilde, iktidara yaptıkları tehditlerle ve şantajlarla, verdikleri muhtıralarla bütün siyasî kadroları tasfiye ettiler.

Hâl-i hazırdaki cumhurbaşkanı da, hem geçmişte maruz kaldığı bazı mağduriyetler, hem dindar kimliği üzerinden ve aynı zamanda demokrasiyi, adaleti, hak-hukuku tesis edeceği vaatleriyle milleti ikna etti. Millet de, kendilerini gerici, mürteci yobaz diyerek damgalayan cuntacıların bu gibi hakaretlerinden kurtulmak için, şimdiki partiyi iktidara taşımış oldu.

Yıllar sonra getirdiği tek adam rejimiyle, başta adalet, hak-hukuk meselelerinde işlediği keyfî uygulamalarla nice mağduriyete sebep olan bu iktidarın, bu milleti, yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş hâle getirdiği çok sonra anlaşılmış oldu. 

Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AGİT’den İslâmofobiyle mücadele mesajı

    İslam'ı savunmak insanlığı savunmaktır

    Granada'da Ramazan ''Allah'ın bir lütfu''

    Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-17-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

    İsrailli esirin kardeşi: Netanyahu, seni yargılayacağız

    Trump'ın "savaş dönemi" yetkilerini kullanması yargıç tarafından bloke edildi

    Lazkiye'deki patlamada ölü sayısı 16'ya çıktı

    İzmir'de mart sıcaklık rekoru kırıldı, hava sıcaklığı 35 şehrimizde 30 dereceyi aştı

    Nefsimiz ile düşman mıyız?

    ABD'deki fırtınalarda ölü sayısı 33'e yükseldi

    ABD ile İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı: Ölü sayısı 31'e yükseldi, 101 kişi yaralandı

    Gazze’de açlık tehlikesi yeniden gündemde

    Trump Gazzelilere Afrika’da yer buldu!

    AB için demokrasi çıtasını yükseltelim

    Her 6 kişiden 1’i düzenli sosyal yardıma muhtaç

    Tarım Kredide rekor zarar

    Tüketici üretim aşamasında korunmalı

    BM'den Myanmar'a demokrasi çağrısı

    Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-16-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Necmi TORUN

    Siyasette muktesit meslek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaş terazisi iç siyasette kullanılmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir misiniz?
    Şükrü BULUT

    Avrupa’da her yer Ramazan
    Mehmet KARA

    22 ayda 38’den 39’a düştü!
    Erol Sarı

    Camiye dayak yemeye mi geldik?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Darbeler olmasaydı...
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart özel sayısı
    Süleyman KÖSMENE

    Bize düşen okumaktır, okumaktır, okumaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.