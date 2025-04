Millet arayış içinde

Yapılan anketlere göre halkın ekseriyeti mevcut iktidardan memnun değil. Dikkat çekici olan bu tablo sürpriz değil.

Biz de çevremizdeki her yaştan, her meslekten insanla bu konu ile ilgili yaptığımız sohbetlerde, kahir ekseriyetin; başta hayat pahalılığı olmak üzere hukuk dışı keyfî uygulamalardan, partizanlıktan, işsizlikten, vs. rahatsız olduğunu ve şimdiye kadar bu iktidara rey verenlerin dahi pişman olduğunu beyan ettiğine şahit olduk.

Dindarlığına inandıkları için bugüne kadar iktidara taraftar olup rey veren, azımsanmayacak bir muhafazakâr kitle; bu iktidar döneminde alkol, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıkların çoğaldığını, ayrıca rüşvetlerin, yolsuzlukların hırsızlıkların arttığını, yetkililerin bu kötü gidişata mani olmadıklarını kabul ediyorlar.

Yine bu iktidarın dindarlığı için bugüne kadar iktidara destek veren dindar bir kitle de; gün geçtikçe dinî vecibelerini hakkıyla yerine getirenlerin azaldığını, diğer taraftan da toplumdaki ahlâkî aşınmanın, müstehcenliğin artarak devam ettiğini, bu tehlikeli gidişata mani olacak herhangi bir tedbir almadıkları için hayal kırıklıklarına uğradıklarını beyan ediyorlar.

İktidarın başarısız olduğuna inanan bu birçoğuna, “Bu kötü gidişata çare bulacak kimdir?” sorusu sorulduğunda da şöyle bir netice ortaya çıkıyor:

Birçok insan, aradan yıllar geçmesine rağmen, ana muhalefet partisinin geçmişte tek parti, tek adam rejimiyle yaptıkları keyfîlikleri unutmamış.

Yine bu parti yetkililerinin; iktidara itirazlarda, tenkitlerde bulunurken, zaman zaman dinî değerleri dolayısıyla samimî dindarları rencide ettiklerinden muhafazakâr kesim bu partiye güvenmiyor ve uzak duruyor.

Yeteri kadar taraftar bulamayan, ama mevcut iktidara alternatif olacak partiler ise pek gündeme alınmıyor.

Kısaca, bu iktidarın gerek içeride gerek dışarıda uyguladığı yanlış politikalarla, yaptıkları U dönüşleriyle, ülkeyi tamiri mümkün olmayan badirelere, kaoslara uğratmalarına rağmen iktidarda kalabilmeleri, medya vasıtası ile milleti yanıltmaya devam etmeleridir. Medyanın yaptığı göz boyama haberleri milletin gerçekleri görmesine mani oluyor. Bu sebeple millete gerçekleri anlatacak medya şarttır.

Tabiî ki ısrarla doğruları ve gerçekleri anlatan Demokrat siyasetçilere çok ihtiyaç vardır. Başka türlü, insanları gerçekleri görmesi kolay değil.

Arayış devam ederse sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağından şüphe etmemek lâzım.