ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Zulümlere ortak olmamak için...

Hüseyin GÜLTEKİN
22 Eylül 2025, Pazartesi
Adaleti, hak ve hukukları hiçe sayarak nice masumların mağduriyetlerine sebep olan uygulamalara karşı sesiz kalmamak şarttır. Bu merdane tavırdan aklı başında kimse rahatsız olmaz.

“Hak haktır, büyüğüne küçüğüne bakılmaz...". "Bir ferdin hakkı, bütün halk için de olsa feda edilmez…” “Zulme rıza zulümdür…” “Ekmeksiz yaşarım; hürriyetsiz yaşayamam..” buyuran ve “hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez..” “Zulmedenlere değil taraftar olmak, meyledene dahi Cehennem ateşi dokunur..” ayet-i kerimelerini bütün hayatı boyunca prensip edinen Üstad Bediüzzaman’ın bu merdane tavrını ve duruşunu herkesin örnek alması lazımdır. Kimler rahatsız olursa olsun. 

Hukuksuzlukları meslek edinenlerin Yeni Asya’nın bu takdire şayan duruşundan rahatsız olmaları normaldir. Üstad Bediüzzaman’dan ders almış olan ihvanlarımızın bu hakperest tutumdan ancak memnun olması beklenir.   

İşlenen zulümlere ortak olmamak için, Cehennem ateşinden sakınmak için, mazlumların beddualarından sakınmak için, dilsiz şeytan olmamak için, gadab-ı İlâhiyeyi celb etmemek için masumların mazlumların yanında; zalimlerin karşısında olmak şarttır.

Uhrevî hayatımızı riske sokacak, ebedî hayatımızı mahvedecek yanlış söz ve beyanlardan, hâl ve davranışlardan sakınmanın önemli bir sorumluluk olduğu bilinci ile hareket etmeliyiz. Hukuksuzlukları yapanlar en yakınımız da olsalar, ikaz ve gerekirse itiraz etmek şarttır. Haksızlıklara maruz kalan, hakları gasp edilen kişiler düşmanımız da olsalar, gayr-ı müslim de olsalar hakka taraftar olup, yardımlarına koşmak önemli bir vazifedir.

Yapılan göstermelik mülakatlarla hayatları karartılan nice başarılı gençlerin elenmesi, siyasetçiye biat eden başarısız, liyakatsız gençlerin iş başı yapmaları… Hemen her alanda siyasetçiye biat edip taraftar olanlara devletin bütün imkanları peşkeş çekilirken; muhalif görülen nice insanlara da haksız ve hukuksuz bir şekilde devletin bütün kapılarının kapatılması... İktidarın borazanlığını yapan malum gazetelere haksız bir şekilde bolca resmî ilanlar verilirken; kendilerine muhalif olarak gördükleri başta Yeni Asya olmak üzere kendilerine biat etmeyen gazetelerin senelerdir haksız bir şekilde resmî ilânlardan mahrum bırakılmaları… Darbe ve darbecilerle hesaplaşmak bahanesiyle binlerce masum insanı işinden aşından etmekle kalmayıp, mazlumların hapishanelere doldurulması…

Yürekler yakan bu ve benzeri hukuksuzluklara karşı gözlerimizi, kulaklarımızı kapatalım mı? Elbette hayır. Hakkı söylemek ve adaleti istemek imanımızın da gereğidir.

