Bayramda kimler ne yapmalı?

GÖREVLERİMİZ:

Yarın yeni bir Kurban Bayramına daha kavuşmak üzereyiz inşallah. Ne kadar şükretsek azdır. Pekala bu bayramda üzerimize düşen, yapmamız gereken mükellefiyetler nelerdir? Bu mükellefiyetlerimizi çok kısa ve pratik olarak üç maddede özetlememiz mümkündür.

1- TEŞRİK TEKBIRLERİ:

Arefe günü (yarın Cuma) sabah namazının farzınının hemen ardından

(ALLAHÜ EKBER, ALLAHÜ EKBER.. LÂ İLÂHE İLLALLAHÜ VE'ALLAHÜ EKBER.. ALLAHÜ EKBER VELİLLAHİL HAMD) diyerek tekbir getirmek.

Anlamı: "Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd sadece Allah'a mahsustur".

Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi vakti dahil toplam yirmi üç vakit farz namazlarımızın ardından teşrik tekbirleri getirmek kurban kesen veya kesmeyen, kadın, erkek, yolcu, mukim herkese vaciptir.

2- KURBAN BAYRAMI NAMAZI:

Kurban bayramı sabahı tüm mukîm(seferî olmayan) erkeklerin (zengin-fakir farketmez herkese) Bayram namazı kılması vaciptir (Hanımlar vacip olmayarak, müsait ortam varsa kilabilirler.)

3- KURBAN KESMEK:

Hanefî mezhebine göre dinen zengin sayılan (asli ihtiyaçları haricinde 80 gr altın veya değeri yaklaşık 80.000 ₺ parası olan, üzerinden bir yıl geçmesi şart değil) erkek/ kadınların bayramın ilk üç gününde KURBAN kesmeleri vaciptir...