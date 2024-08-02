"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Hicret ve günümüze dersleri

Hüseyin Şahin
02 Ağustos 2024, Cuma
Muharrem ayının İslam Tarihi açısından önemli bir yeri bulunmaktadır.

Bunlar: Hicret, Hicri yıl, aşura günü ve acılı Kerbela Vakıası gibi kayda değer durumlar sayılabilir. Hicret ve günümüze dersleri ile ilgili bazı hususlara temas etmek istiyoruz.

Hicret, kelime olarak “terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek”, “bir yerin terkedilerek başka bir yere göç edilmesi” anlamlarında kullanılır. Özelde ise Hz. Peygamber’in ve Mekke’li Müslümanların kendilerine yapılan zulüm sebebiyle, Medine’ye göçünü ifade eder. Medine’ye göç eden Müslümanlara “Muhacir”, Resul i Ekrem’e ve muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlara da “Ensar” unvanı verilmiştir. 

Hicret kavramı, Kur’an’da göç etmenin dışında Allah’a eş koşmak ve puta tapmak gibi çirkin davranışlardan (ricz) kaçınmak (Müddesir, 74/5) anlamında da kullanıldığını görüyoruz.

Günümüz dünyasında da insanların genel olarak bir çoğu doğduğu yerden çıkarak, başka yerlere göç etmek durumunda kalıyor. Fakat bu göçler ekseriyetle insanların kendi tercihleri doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bunları genelde tahsil veya ekonomik sebeplere bağlamak mümkündür. Nadiren çok az sayıda insan iradesi dışında mecburen kendi yurdunu terketmek durumunda kalabilmektedir.

Ama Peygamber efendimiz ve yanında bulunan sahabeleri ise, yaşadıkları beldelerde olmadık eza ve cefalara maruz bırakılmış olup, adeta mecburi bir göçe zorlanmışlardır. Ancak peygamberlerin izinsiz, kendi başına buyruk hareket etmeleri uygun olmadığından, ilahi emrin müsaadesi olmadan göç etmeleri mahzurlu olacağı için, peygamber efendimiz kendisine hicret için ilahi müsadenin gelmesini beklemiştir. Nihayet beklenen müsaade gelince Peygamber efendimiz de Hicret için gereğini yapmaya başladı.

Hicretin günümüze bakan yönü ve alabileceğimiz dersler neler olabilir, onun üzerinde durmaya çalışalım istedik.

1. İslamın anlaşılması, yaşanması ve yayılması: O günün Mekke’sinde Peygamber Efendimize ve sahabelerine uygulanan ambargo, islamı anlama, yaşama ve yaymaya engel teşkil ettiği için, bu gayenin tahakkuku maksadıyla yeni mekanlara göç etmek gerekiyordu. İşte günümüz itibariyle hicretten birinci olarak alacağımız ders budur. Tüm gayretimize rağmen bulunduğumuz yerlerde buna imkan bulamıyorsak, dinimizi anlamak, yaşamak ve yaymak hedefimiz için yeni yerlere göç etmek, yani hicret etmek gerekiyor.

2. Cesaretimizi Diri Tutmak: Hicret edileceği gece kalabalık Mekkeli müşrik topluluğunun Peygamber Efendimizi öldürme kararını uygulamaya koymaları üzerine, Peygamberimiz Hz. Ali (KS) Efendimize “Yatağımda yat, onlar sana zarar veremeyecekler” teklifine tereddütsüz uyması ve buna riayet etmesi hadisesi. Günümüz şartlarında da bizlere düşen, benzeri maddi ve manevi hücumlara karşılık cesaretimizi her zaman muhafaza ederek etrafımıza güven vermektir.

3. Emanete Riayet Etmek: Gerçekten çok enterasan bir gerçek ki, Mekke döneminde kendine Muhammed’ül- Emin denilerek çeşitli eşyalarını emanet eden Mekke Müşrikleri, Peygamberimizi öldürme kararı aldıklarını öğrendiğinde, o müşrik kişilerin eşyalarını çar-çur etmemiş, rast gele sağa sola dağıtmamış, bana ne, ne olursa olsun dememiş. Tam tersine kendini vasfettikleri “emin” sıfatının gereği, kendine emanet edilen tüm emanetleri Hz. Ali’ye (KS) devrederek, emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra kendisinin de hicret etmesini emretmiştir. Aynı şekilde günümüzde de bize düşen görev: düşmanlarımıza ait bile olsa bize tevdi edilen emanetlere gereken hassasiyeti ve riayeti göstermektir.

4. Tedbirli Olmak: Peygamber Efendimiz (SAV) hicret için Mekke’den Yesrib’e gitmeyi niyet ettiği halde, Allah’ın kendini koruyacağını bildiği ve inandığı halde, o cihete değil de, tam tersi bir yöne doğru yolculuğunu başlatarak, kendini öldürmek niyetinde olan düşmanının hedefini şaşırtmıştır. Bugün bizlere düşen görev de tedbirlerimizi aşırıya kaçmadan, ifrat ve tefrite düşmeden, gereği kadar almaktır. Üzerimize düşen vazifemizi yapıp, vazife-i ilahiyeye karışmamaya dikkat etmeliyiz.

5. Dindaşların Arasında Kardeşlik ve Yardımlaşma: Peygamber efendimiz hicret edip Yesrib’e ulaştığında, artık şehrin manevi havası gibi ismi de Medine-i Münevvere olarak değişti ve dünya tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş ve olmayan bir şekilde Muhacir ve Ensar arasında “Kardeşlik Antlaşması” yaparak her bir muhaciri, bir ensar ferdiyle kardeş ilan ederek, karşılıklı rızaya dayalı olarak her türlü imkanlarını bir biriyle paylaşmayı esas alarak, yardımlaşmanın eşsiz bir örneğini gerçekleştirdiler. Aynı şekilde günümüzde de müslümanlar arasındaki kardeşlik ilişkileri açısından yukardaki tatbikat yegane örneklik teşkil etmekte bizlere, üzerimize bu konuda ne yapmamız gerektiği dersini vermektedir. 

6. Bizim Hicretimiz Nasıl Olmalı veya Günahlardan Kaçınmak: Peygamber Efendimiz bir hadislerinde: “Hakiki Muhacir, Allah’ın yasakladığı şeylerden kaçan ve onları terk eden kimsedir” (Buhari, İman 4) buyurur.

Günaha dalma ve günah işleme konusunda gerçekten tehlikelerle karşı karşıya kalan günümüz müslümanı bizler için hicret değeri ifade eden yukardaki hadisler, günümüzde hicretin nasıl olmasının yolunu da bizlere göstermektedir. 

Rabbimiz, günümüz şartlarına uygun bir şekilde cümlemize gerçek muhacirliği (hicret eden) nasib eylesin. Amin...

Okunma Sayısı: 827
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Said Yüksekdağ

    2.8.2024 14:56:50

    Yazınızdan müstefid oldum. Güzel bir konuya değinmişsiniz. Ben dahil birçoğumuz hicretin ne olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Çünkü hicretin ne olduğunu bilmeyenler günümüzde bu tabiri çok rahat kullanıyor. Yurt dışına kaçmayı hicret diye lanse ediyor. Rabbim bizleri günahlardan kaçarak hakikî muhacir olanlardan eylesin.

  • A. Yılmaz

    2.8.2024 13:18:30

    Hicreti çol güzel açıklamışsınız. Son zamanlarda ülkeden kaçmayı hicret diye yutturmaya çalışanlar çoğaldı.

  • M. Ali KAYA

    2.8.2024 09:56:20

    Tebrik ve teşekkür ederiz güzel bir tahlil.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

'İsrail işgali altında Müslümanların ibadet özgürlüğü yok'

Zam değil zulüm

Maduro: Şiddet olaylarında 2 asker öldü, 120 güvenlik görevlisi yaralandı

Pentagon, "İsrail'in güvenliği" için alarma geçti!

ABD Gizli Servisi "başarısızlığını" kabul etti

Hava yolu şirketleri İsrail ve Lübnan'a uçuşlarını durdurdu

Sarayın harcamaları yüzde 176.8 arttı

THY, İran uçuşlarını yarına erteledi

İsrail Gazze’de 16 bin çocuk öldürüldü - Çocuklar “tarifsiz vahşetlerle” karşı karşıya!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi 85 yaşındaki Şeyh İkrime Sabri de İsrail tarafından gözaltına alındı

İsrail’e daha fazla baskı çağrısı

İsrail, esirlere işkence yaptı

Gazze felaket bölgesine dönüştü... İsrail yüzlerce naaştan organ çaldı!

Parlamento vesayet altında

Hizbullah: Savaşta yeni bir aşamaya geçtik

AB’den Yapay Zeka Kanunu

ÖSYM, YKS tercih süresini uzattı

İsrail gece boyunca katletmeye devam etti

Venezuela'da tansiyon düşmüyor

Enflasyon hedefi yine tutmayacak

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

İsrail’e girmek
H. Muharrem OKUR

Eliflere çağrı
Ahmet BATTAL

Demokrat Parti ve ittifak kodları
Faruk ÇAKIR

Helaket asrının felaket bölgesi
Risale-i Nur'dan

Dünyaya nazar-ı ibretle bak
Cevher İLHAN

Filistin’i imha ve ifna plânı
Ali HAKKOYMAZ

Son perde: Deccal ve İsa - Ân diyarı (61)
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Muhammed Yusuf Akbaş

Hürriyetçi olmayan zihniyet ile kalkınma olamaz

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.